الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

نقيب الأشراف: المساجد تشهد تطويرًا غير مسبوق فى عهد السيسى

محمود الشريف نقيب
محمود الشريف نقيب الأشراف

وجهت نقابة الأشراف، على لسان محمود الشريف نقيب الأشراف وجميع منتسبيها من أبناء الأشراف داخل مصر وخارجها، الشكر والتقدير للرئيس السيسي على اهتمامه بمساجد آل البيت.

txt

نقيب الأشراف: نقف جميعًا مع الرئيس السيسى لاستكمال مسيرة التقدم والبناء

وأكد نقيب الأشراف أن هناك تطويرا غير مسبوق في مساجد "سيدنا الإمام الحسين والسيدة نفيسة رضي الله عنها والسيدة زينب والسيدة رقية والسيدة فاطمة النبوية" رضي الله عنهم، ويتم تطوير المناطق المحيطة بها بصورة حضارية، وكذلك شارع الأشراف وما يتضمنه من مقامات لآل بيت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما تم من تطوير حضاري للمناطق المحيطة بهذه المساجد التاريخية، وما يمثله من زيادة السياحة الدينية والثقافية من داخل وخارج مصر، وما يعكسه من زيادة الدخل القومي.

ووجه نقيب الأشراف كل الشكر والتقدير للرئيس السيسي عما تم من تطوير في جميع مساجد جمهورية مصر العربية مثل مسجدي سيدنا عمرو بن العاص والظاهر بيبرس، وما تم من تشييده من مساجد عظيمة تليق بالجمهورية الجديدة مثل مسجد مصر الكبير ومركزها الثقافي الإسلامي ودار مصر للقرآن ومسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو لما لمسه ويلمسه كل المتعلقين ببيوت الله عز وجل بصفة عامة ومساجد آل بيت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بصفة خاصة.

وأكّد نقيب الأشراف أن حالة الإقبال الشديدة على المساجد في شهر رمضان وما شهدته من أنشطة كبيرة والمتمثلة فى "ملتقى الفكر الإسلامي- ومجالس الذكر ومجالس الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومقارئ القرآن" بصورة عظيمة تريح القلب والنفس، تعكس اهتمام الرئيس السيسي بالخطاب الديني المستنير.

وأعرب نقيب الأشراف عن سعادته الغامرة بحديث د.مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، عن تطوير مسار آل البيت، معلنا استعداد نقابة الأشراف الكامل للتعاون في هذا الشأن، ووضع إمكانياتها الفنية تحت تصرف مجلس الوزراء.

وأعرب نقيب الأشراف عن عميق شكره مرة أخرى للرئيس السيسي، سائلاً المولى عز وجل أن يوفقه ويسدد خطاه ويجزيه خير الجزاء عما قدمه ويقدمه من جهود مباركة في خدمة وطننا العزيز مصر.

الأكثر قراءة

حقيقة عرض استثمارى جديد لـ"رأس جميلة" بشرم الشيخ

تراجع أسعار الفراخ البيضاء.. سعر الدواجن اليوم الخميس 2024/4/18

خبر سار لجماهير الأهلى قبل مواجهة مازيمبى فى دورى الأبطال

توسعة الكورنيش.. مشروع قومي لتطوير المدينة قبل الصيف.. ومواطنون: "تأخر كثيرا"

عاجل| استدعاء مسئولين بالجبلاية ونجوم فى الأهلى.. كواليس محاكمة حسين الشحات

"الأرصاد" تكشف حقيقة انتشار الذباب الصحراوى بالتزامن مع التقلبات الجوية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الأزمة السودانية المنسية

د. محمد عفيفي

بولاق الفرنساوية

جلال حمام

فى معركتها مع إسرائيل.. إيران ليست وحدها

مدحت بشاى

سمير مرقص على طاولة "المشهد"

عبد الرحيم طايع

إلى أين يا غزة؟

محمد العسيري

الأبنودى.. أنا مش هموت دلوقتى

محاسن السنوسي

استقالة "باتيلى" المبعوث الأممى تربك المشهد الليبى

ماجد حبته

خطوات.. لزيادة الصادرات

صور

مصر تزهو بثقافتها.. هوية بصرية للدائري وترويج للمتحف الكبير

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

محطة تل أبيب

المزيد

خسائر لا حصر لها.. كيف فشلت سياسة الردع الإسرائيلية مع إيران وحماس؟

مشروع مثير للجدل.. وثائق سرية تكشف "لعبة نتنياهو" فى القدس

ساعد فيها جنود الاحتلال.. شهادات مروعة من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين