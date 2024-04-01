الإثنين 01 أبريل 2024
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الدين لله

نقيب الأشراف: نقف جميعًا مع الرئيس السيسى لاستكمال مسيرة التقدم والبناء

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أكد  السيد محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف، أن مصر تحت قيادة الرئيس السيسي، تعيش تجربة تنموية كبيرة لاستكمال مسيرة الإصلاح، ومواصلة المشروعات القومية العملاقة، التي تم إطلاقها في الفترات الماضية.

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نقيب الأشراف: نقف جميعًا مع الرئيس السيسى لاستكمال مسيرة التقدم والبناء

وقال نقيب السادة الأشراف، خلال افتتاح المقر الجديد للجنة الفرعية للأشراف بمحافظة الإسماعيلية: "نقف جميعًا مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونهنئه ببدء الفترة الرئاسية الجديدة، وندعو المولى عز وجل أن يوفقه لاستكمال مسيرة التقدم والبناء والازدهار التي بدأها منذ عشر سنوات، وأن تظل مصر في أمن وأمان واستقرار وأن يعم السلام على العالم أجمع".

وتقدم نقيب السادة الأشراف بخالص التهنئة لأبناء السادة الأشراف بمحافظة الإسماعيلية على افتتاح المقر الجديد، وبقرب حلول عيد الفطر المبارك.

وفي سياق آخر، أصدر نقيب السادة الأشراف توجيهاته لرؤساء اللجان الفرعية للأشراف بالمحافظات بتشكيل لجان نوعية للمرأة والشباب والمصالحات والشئون الدينية والقانونية.

وأشار نقيب السادة الأشراف إلى أن الفترة المقبلة ستشهد جولات ولقاءات للجان الفرعية بجميع المحافظات للوقوف على الأنشطة التي تقوم بها والعمل على تفعيل دور الشباب والمرأة في مختلف المجالات لخدمة الوطن.

وتابع نقيب السادة الأشراف الدورات الرمضانية والمسابقات الثقافية، وكرم العديد من رموز العمل الوطني والتطوعي، على هامش افتتاح فرع اللجنة الفرعية للأشراف بالإسماعيلية.

جاء ذلك بحضور العديد من أبناء الأشراف والعديد من أهالي المحافظة، وجمع من بعض المحافظات الذين حضروا خصيصًا لحضور الاحتفالية.

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