حقوق النواب: مرور 200 يوم على حرب غزة دليل على ازدواجية المجتمع الدولي

قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مرور 200 يوم على الحرب على غزة وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني، دليل على ازدواجية المجتمع الدولي والكيل بمكيالين تجاه حقوق الإنسان.

وأوضح سلطان، في تصريحات صحفية له، أن الإحصائيات المروعة للدمار والخسائر البشرية تجسد الواقع القاسي الذي يواجهه سكان غزة يوميًا.

التحرك الفوري لوقف العنف وتبني رؤية مصر بحل الدولتين

وشدد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على ضرورة التحرك الفوري ووقف العنف وتبني رؤية مصر بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وذلك لتحقيق حل سلمي ودائم للنزاع بين الأطراف المتصارعة.

وأكد النائب محمد سلطان، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لن ولم تتخل عن دعم القضية الفلسطينية وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

زيادة الجهود الدولية لتوفير المساعدات لغزة

وطالب عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بضرورة زيادة الجهود الدولية لتوفير المساعدات الإنسانية للسكان المتضررين في غزة وضمان وصولها بسرعة وفعالية.

وأشار النائب محمد سلطان، إلى أن مصر تلعب دورا محوريا في القضية الفلسطينية لإنهاء الحرب على غزة وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة.

وفي وقت سابق أمس أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بالعثور على مقبرة جماعية في قطاع غزة، ودعت إلى إجراء تحقيق موثوق في موقع الحادث، بحسب ما ذكرته وكالة وفا الفلسطينية.

وصرح جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، في بيان، بارتفاع عدد الجثث المكتشفة إلى 283 في مقبرة جماعية في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوب القطاع، ويأتي هذا بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من هذا الموقع عقب سلسلة انتهاكات واسعة، وفقًا للتقارير الفلسطينية.

وفي مؤتمر صحفي، أشار متحدث الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إلى ضرورة إجراء تحقيق شامل في جميع مواقع المقبرة بطريقة موثوقة ومستقلة، ردًا على سؤال حول اكتشاف ما لا يقل عن 283 جثة.

وأشار دوجاريك إلى ضرورة وقف إطلاق النار لإنهاء هذا الصراع في قطاع غزة، مؤكدا أهمية تمكين العاملين في المجال الإنساني من زيادة وصولهم إلى غزة، وضرورة حماية المستشفيات، والإفراج عن المحتجزين.