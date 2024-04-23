أغلبيتهم أطفال ونساء.. ارتفاع حصيلة الشهداء فى غزة إلى 34183

ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إلى 34183 أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت مصادر طبية فلسطينية أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 77143، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت عن استشهاد 32 مواطنًا وإصابة 59 آخرين.

وسبق، وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلًا عن وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر جديدة في قطاع غزة راح ضحيتها 32 شهيدًا و59 مصابًا خلال 24 ساعة.

انتشال جثامين 283 شهيدًا من 3 مقابر جماعية من مجمع ناصر الطبى

وفي وقت سابق، انتشلت طواقم الإنقاذ والإسعاف الفلسطينية، اليوم، جثامين 283 شهيدًا من ثلاث مقابر جماعية من مجمع ناصر الطبي، بعد انسحاب الاحتلال من مدينة خان يونس، جنوب القطاع.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، نقلًا عن مصادر صحفية، بأن طواقم الإنقاذ والإسعاف انتشلت اليوم جثامين 73 شهيدًا من مقبرة جماعية بمستشفى ناصر الطبي، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للشهداء الذين عُثر على جثامينهم حتى الآن إلى 283 شهيدًا.

وأشارت تلك المصادر إلى أن الجثامين تعود أغلبيتها لمواطنين من مختلف الفئات والأعمار، وقتلتهم قوات الاحتلال أثناء اقتحامها المجمع، ودفنتهم بشكل جماعي داخله.

وأكدت أن العدد الأكبر من الشهداء من ضحايا المقابر الجماعية واقتحام المستشفيات، من النساء والأطفال، إذ تتعمد قوات الاحتلال جرف عشرات الجثث ودفنها قبل انسحابها من أي منطقة في القطاع.

ولفتت المصادر إلى وجود مئات المفقودين في مجزرة خان يونس، واختفاء نحو 2000 مواطن بعد انسحاب قوات الاحتلال من مناطق عدة في القطاع.