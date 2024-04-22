الإثنين 22 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

قصف مكثف للاحتلال عطّل منظومة الطاقة بمستشفى العودة

غزة
غزة

أعلن مستشفى العودة بالنصيرات في قطاع غزة، مساء الإثنين، استهداف الاحتلال الإسرائيلي مقر إدارة المستشفى فجر اليوم الإثنين، تلاها استهداف آخر، أسفر عن تعطيل منظومة الطاقة الشمسية التي تزود المستشفى بالكهرباء، بالإضافة إلى تلف كبير في خزانات المياه والوقود والمصعد الكهربائي.

وأدان مستشفي العودة في بيان له، هذا الاستهداف، مؤكدًا أنه استهداف مباشر، خصوصًا أن إحداثيات موقع المستشفى معلومة ومعروفة لجميع الأطراف، والعودة ملتزمة بإجراءات العمل أثناء النزاعات والحروب.

txt

النعمانى يؤكد جاهزية مستشفيات سوهاج الجامعية لاستقبال جرحى غزة غدًا

انتشال جثامين 283 شهيدًا من 3 مقابر جماعية من مجمع ناصر الطبى

وفي وقت سابق، انتشلت طواقم الإنقاذ والإسعاف الفلسطينية، اليوم، جثامين 283 شهيدًا من ثلاث مقابر جماعية من مجمع ناصر الطبي، بعد انسحاب الاحتلال من مدينة خان يونس، جنوب القطاع.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، نقلًا عن مصادر صحفية، بأن طواقم الإنقاذ والإسعاف انتشلت اليوم جثامين 73 شهيدًا من مقبرة جماعية بمستشفى ناصر الطبي، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للشهداء الذين عُثر على جثامينهم حتى الآن إلى 283 شهيدًا.

وأشارت تلك المصادر إلى أن الجثامين تعود أغلبيتها لمواطنين من مختلف الفئات والأعمار، وقتلتهم قوات الاحتلال أثناء اقتحامها المجمع، ودفنتهم بشكل جماعي داخله.

وأكدت أن العدد الأكبر من الشهداء من ضحايا المقابر الجماعية واقتحام المستشفيات، من النساء والأطفال، إذ تتعمد قوات الاحتلال جرف عشرات الجثث ودفنها قبل انسحابها من أي منطقة في القطاع.

ولفتت المصادر إلى وجود مئات المفقودين في مجزرة خان يونس، واختفاء نحو 2000 مواطن بعد انسحاب قوات الاحتلال من مناطق عدة في القطاع.

وكانت طواقم الإنقاذ والإسعاف قد بدأت أمس الأحد، بانتشال جثامين 210 شهداء من مقبرة جماعية داخل المجمع.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان إلى 34151، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، والإصابات إلى 77084.

txt

رئيس الوزراء الفلسطينى يكشف محاور الجهد الإغاثى المصرى لقطاع غزة

مستشفى العودة منظومة الطاقة الشمسية الكهرباء قطاع غزة النصيرات

الأكثر قراءة

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

ماذا تعرف عن دريمز الغانى منافس الزمالك فى نصف نهائى كأس الكونفيدرالية؟

قرار من المحكمة بشأن طعن المتهمين فى "قتل الإعلامية شيماء جمال"

أب ينتحل صفة ضابط.. تفاصيل إطلاق نار أمام مدرسة دولية بالمعادى

جراح خارج السرب.. قصة مثيرة لـ مجدى يعقوب مع فتاة عاشت بقلبين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبيد المهيري

أمطار تاريخية.. ودولة على قدر المسؤولية

جمال-أسعد

المؤسسات الدينية والاكتشافات العلمية

د هند جاد

معركة.. قناعات تزرع..

أحمد الصغير

قميص غزة (2)| كتاب الحقائق الصادمة.. الذين أجرموا فى حق فلسطين باسم المقاومة

سارة الشلقاني

فشل إسرائيلى كامل

محمود خليل

«النبى» فى قلب المحنة

ماجد حبته

حقوق الإنسان الفلسطينى!

حسين دعسة

حماس باقية فى قطر.. وجولة وساطة لهدنة نهائية

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

وسط تحذيرات مشددة.. مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الاحتلال لتقديم قربان عيد الفصح

فشل دائم.. عنف المستوطنين يضع جيش الاحتلال فى "ورطة كبرى"

خوفًا من قطع المساعدات.. تحركات إسرائيلية ضد العقوبات الأمريكية على جيش الاحتلال