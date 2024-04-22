قصف مكثف للاحتلال عطّل منظومة الطاقة بمستشفى العودة

أعلن مستشفى العودة بالنصيرات في قطاع غزة، مساء الإثنين، استهداف الاحتلال الإسرائيلي مقر إدارة المستشفى فجر اليوم الإثنين، تلاها استهداف آخر، أسفر عن تعطيل منظومة الطاقة الشمسية التي تزود المستشفى بالكهرباء، بالإضافة إلى تلف كبير في خزانات المياه والوقود والمصعد الكهربائي.

وأدان مستشفي العودة في بيان له، هذا الاستهداف، مؤكدًا أنه استهداف مباشر، خصوصًا أن إحداثيات موقع المستشفى معلومة ومعروفة لجميع الأطراف، والعودة ملتزمة بإجراءات العمل أثناء النزاعات والحروب.

انتشال جثامين 283 شهيدًا من 3 مقابر جماعية من مجمع ناصر الطبى

وفي وقت سابق، انتشلت طواقم الإنقاذ والإسعاف الفلسطينية، اليوم، جثامين 283 شهيدًا من ثلاث مقابر جماعية من مجمع ناصر الطبي، بعد انسحاب الاحتلال من مدينة خان يونس، جنوب القطاع.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، نقلًا عن مصادر صحفية، بأن طواقم الإنقاذ والإسعاف انتشلت اليوم جثامين 73 شهيدًا من مقبرة جماعية بمستشفى ناصر الطبي، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للشهداء الذين عُثر على جثامينهم حتى الآن إلى 283 شهيدًا.

وأشارت تلك المصادر إلى أن الجثامين تعود أغلبيتها لمواطنين من مختلف الفئات والأعمار، وقتلتهم قوات الاحتلال أثناء اقتحامها المجمع، ودفنتهم بشكل جماعي داخله.

وأكدت أن العدد الأكبر من الشهداء من ضحايا المقابر الجماعية واقتحام المستشفيات، من النساء والأطفال، إذ تتعمد قوات الاحتلال جرف عشرات الجثث ودفنها قبل انسحابها من أي منطقة في القطاع.

ولفتت المصادر إلى وجود مئات المفقودين في مجزرة خان يونس، واختفاء نحو 2000 مواطن بعد انسحاب قوات الاحتلال من مناطق عدة في القطاع.

وكانت طواقم الإنقاذ والإسعاف قد بدأت أمس الأحد، بانتشال جثامين 210 شهداء من مقبرة جماعية داخل المجمع.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان إلى 34151، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، والإصابات إلى 77084.