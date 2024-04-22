الإثنين 22 أبريل 2024
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النعمانى يؤكد جاهزية مستشفيات سوهاج الجامعية لاستقبال جرحى غزة غدًا

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

قال الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، إن المستشفيات الجامعية على أتم استعداد وجاهزة لاستقبال مصابي غزة غدًا، موجهًا الشكر لفخامة الرئيس السيسي على إتاحة الفرصة بفتح المستشفيات المصرية لاستقبال الجرحى والمصابين من قطاع غزة، موضحًا أنه تمت التجهيزات على أعلى مستوى من الطواقم الطبية وغرف الإقامة في المستشفيات سواء في الأقسام الداخلية أو الرعايات والحضانات ووحدات الغسيل الكلوي وغيرها من التخصصات المطلوبة.

جاء ذلك خلال تفقد رئيس الجامعة اليوم، الأقسام والأجنحة الخاصة باستقبال ٥٠  مصابًا فلسطينيًا، لتلقي العلاج والرعاية الصحية اللازمة لهم، يرافقه الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب اليشري، والدكتور أحمد فنحي النحاس مدير عام المستشفيات الجامعية، واللواء طارق حافظ مدير الأمن الإداري بالجامعة.

وخلال الجولة التفقدية الموسعة تأكد رئيس الجامعة بنفسه من صلاحية جميع المرافق والأجهزة الطبية وغير الطبية وجاهزيتها لاستقبال المصابين، مشددًا على تقديم أعلى درجات الرعاية الصحية لهم، وتهيئة البيئة المكانية والنفسية للمصابين وذويهم منذ اللحظات الأولى لوصولهم، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وحرص النعماني، خلال الزيارة، على التواصل مع الطاقم الطبي الذي سيكون في استقبال المصابين بالمستشفى ومتابعة الإجراءات الطبية والعمليات الجراحية التي سيتم إجراؤها للمصابين وذويهم، موجهًا جميع الفرق الطبية ببذل قصارى جهودهم لخدمة الأشقاء الفلسطينيين في بلدهم الثاني مصر.

من جهته، كشف الدكتور مجدي القاضي عن خطة الاستقبال والعلاج التي وضعتها الجامعة للمصابين، وتشمل الاستقبال في غرفة الفرز العمومية، والتي سيتم فيها عمل الفحوصات الأولية والتحاليل المخبرية، والإشاعات العادية والمقطعية والرنين للحالات التي تستدعي ذلك، يعقبها نقل المرضي وذويهم إلى الجناح الاقتصادي بالمستشفى القديم، موجهًا بتقديم كل الخدمات العلاجية سواء في الجراحات التخصصية، أو الكسور والحروق، أو الحالات الطبية الحرجة.

وأضاف الدكتور أحمد فتحي النحاس أن الجولة شملت تفقد غرف الاستقبال وتجهيزاتها السريرية، وكذلك غرف الإقامة للمرضي وذويهم بالجناح الاقتصادي، مناشدًا جميع العاملين بالمستشفيات الجامعية بالوقوف يدًا واحدة والعمل كفريق واحد في سبيل خدمة أشقائهم في غزة، للتخفيف من المعاناة الإنسانية والجسدية التي تمارَس ضدهم لأكثر من ٦ أشهر على التوالي.

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مستشفيات جامعة سوهاج جاهزة لاستقبال وتقديم الرعاية الصحية لمصابي غزة

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