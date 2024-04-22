الإثنين 22 أبريل 2024
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عالم

رئيس الوزراء الفلسطينى يكشف محاور الجهد الإغاثى المصرى لقطاع غزة

رئيس الوزراء الفلسطيني
رئيس الوزراء الفلسطيني خلال لقاء السفير المصري

التقى رئيس الوزراء الفلسطيني، وزير الخارجية محمد مصطفى، الإثنين، السفير المصري لدى فلسطين إيهاب سليمان، لمتابعة مخرجات زيارة رئيس الوزراء إلى مصر، بما يسهم في تعزيز الجهد الإغاثي والإنساني في قطاع غزة.

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني، خلال اللقاء، الذي عقد بمكتبه بمدينة رام الله، أن عملية الإغاثة في غزة تتكون من عدة محاور، الجزء الأول يتعلق بتوفير المواد الإغاثية والإنسانية، أما الجزء الثاني فهو كيفية إدخال المساعدات عبر المعابر، أما الثالث فهو حول كيفية إدارة وتوزيع المساعدات الإغاثية والإنسانية بشكل عادل في كل أنحاء القطاع، والجزء الرابع استعادة الخدمات الأساسية بشكل تدريجي، وذلك كله تمهيدًا لعملية إعادة الإعمار لاحقًا.

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وجدد مصطفى تأكيده على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وفلسطين في عدة جوانب، منها الطاقة، والتعليم، والصحة، والأمور اللوجستية، بما تشمل الشحن والنقل والمواصلات، والصناعات الغذائية، بما يسهم في عملية الإنعاش الاقتصادي وعملية الإعمار.

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من جانبه، أكد السفير المصري أن زيارة رئيس الوزراء للقاهرة ولقاءه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وعددًا من الوزراء تعد بمثابة رسالة دعم للحكومة الفلسطينية لدفع كل أوجه التعاون، بما يسهم في إنجاح مهام عملها.

اكتشاف مقابر جماعية بمجمع ناصر الطبى فى غزة

وفي وقت سابق، أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة عن إخراج ما لا يقل عن 50 جثة لأشخاص دفنوا بعد قتلهم بأيدي القوات الإسرائيلية في مستشفى في خان يونس بجنوب قطاع غزة، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه يتحقق من هذه التقارير.

وبحسب الدفاع المدني الفلسطيني، فقد عُثِر على الجثث "منزوعة الملابس"، و"قد تحلل" معظمها في باحة مجمع ناصر الطبي.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل لوكالة "فرانس برس": "فوجئنا بأن هناك مقابر جماعية داخل مجمع ناصر الطبي أقامها الاحتلال الإسرائيلي... فوجئنا أمس بوجود 50 شهيدًا في إحدى الحفر".

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