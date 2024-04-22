الإثنين 22 أبريل 2024
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عالم

عاجل.. اكتشاف مقابر جماعية بمجمع ناصر الطبى فى غزة.. فيديو

مقابر جماعية بمجمع
مقابر جماعية بمجمع ناصر

أكد الدفاع المدني في قطاع غزة، أمس الأحد، إخراج ما لا يقل عن 50 جثة لأشخاص دفنوا بعد قتلهم بأيدي القوات الإسرائيلية في مستشفى في خان يونس بجنوب قطاع غزة، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه يتحقق من هذه التقارير.

وبحسب الدفاع المدني الفلسطيني، فقد عُثِر على الجثث "منزوعة الملابس" و"قد تحلل" معظمها في باحة مجمع ناصر الطبي.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل لوكالة "فرانس برس": "فوجئنا بأن هناك مقابر جماعية داخل مجمع ناصر الطبي أقامها الاحتلال الإسرائيلي... فوجئنا أمس بوجود 50 شهيدًا في إحدى الحفر". 

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