الخميس 25 أبريل 2024
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سياسي

"نساء مصر" تُهنئ الرئيس والقوات المسلحة بذكرى تحرير سيناء

د. منال العبسى
د. منال العبسى

تقدمت الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الـ42 لعيد تحرير سيناء.

وأشارت إلى أن أمن وأمان هذا الوطن مرتبط بأواصر شجاعة وصلابة قواته المسلحة وقوة شعبه، ضاربين أروع النماذج البطولية التي تأبى أن تعيش في ظلال الانكسار أو الهزيمة.

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برلمانية: تحرير سيناء خير دليل على تضحيات القوات المسلحة لحماية مقدرات الوطن

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تحرير سيناء.. تاريخ كتبه المصريون في ميادين الحرب والدبلوماسية

رفض تهجير الفلسطينيين إلى سنياء

وأشادت الدكتورة منال العبسي، في بيان، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال تهنئته المصريين بذكرى تحرير سيناء، التي أكد من خلالها تكراره المستمر رفض الموقف المصري أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى سيناء أو إلى أي مكان آخر حفاظًا على القضية الفلسطينية من التصفية وحماية لأمن مصر القومي، فضلاً عن استمرار المساعي المصرية المتواصلة لوقف الحرب في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية للأشقاء.

ولفتت رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، إلى أن ذكرى تحرير سيناء محفورة على جبين كل مصري، واستكمال لانتصار عظيم تحدث عنه العالم، بل أدهش العدو نفسه الذي يشهد حتى الآن ببراعة وبسالة وقوة العقل المصري الذي تقدم للحرب بإمكانات فاقت توقعاته، مشيرة إلى أن المقاتل المصري عنوان نصرة الوطن وصانع مجده وحافظا كرامته وهيبته في أعين العالم.

ونوهت بأن أبطال القوات المسلحة جسدوا معاني العزة والكرامة وسطروا في التاريخ بدمائهم أنصع ‏الصفحات التي تروي للأجيال الحالية والقادمة عظمة الجيش المصري الذي دائما ما ينحاز لمصلحة وطنه مقدما أرواحه في سبيل استقرار الوطن وعدم قبول أي شكل من أشكال الاحتلال أو السيطرة أو التعدي على شبر واحد من أرضه، بل وضعوا الولاء والانتماء للوطن في أعلى المراتب.

رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر القضية الفلسطينية الشعب المصري للرئيس عبد الفتاح السيسي سيناء

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