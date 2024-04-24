الأربعاء 24 أبريل 2024
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سياسي

عمرو عويضة: الجمهورية الجديدة والقوات المسلحة كلمة السر فى إعمار سيناء

المهندس عمرو عويضة
المهندس عمرو عويضة

قال المهندس عمرو عويضة، أمين مساعد أمانة الشباب المركزية بحزب الشعب الجمهوري، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه قيادة البلاد وهو يحرص على تنمية الأراضي وتطهيرها من العشوائيات والإرهاب، وكان أقوى سلاح له بجانب دعم القوات المسلحة وعملياتها العسكرية منها العملية الشاملة في سيناء وغيرها التنمية الاقتصادية وبناء المشروعات. 

 الإرهاب والتنمية الاقتصادية وجهان لا يتفقان معًا


وأضاف أمين مساعد أمانة الشباب بالشعب الجمهوري، أنّ الإرهاب والتنمية الاقتصادية وجهان لا يتفقان معًا، فكلما زادت التنمية الاقتصادية في محافظة ما قل فيها الإرهاب والعشوائية، وكان لقبائل سيناء دور كبير في إرشاد القوات المسلحة والشرطة على أماكن البؤر الإرهابية ومع مرور الوقت تم القضاء عليهم. 

وأشار «عويضة» إلى أنّ الجمهورية الجديدة التي سعى لها الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة السر في تغيير ملامح سيناء 180 درجة، لتصبح واجهة سياحية بدلًا من بؤر إرهابية، مشيرًا إلى أنّ الحكومة لن تدخر جهدًا في تذليل أي عقبات لبناء المشروعات الاقتصادية في سيناء ما يساعد على الاستمرار في الأمن والرخاء.

 

وكان قد وضع الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إكليلًا من الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد في تقليد أصيل عرفانًا وتقديرًا لما قدمه شهداء مصر من بطولات وتضحيات دفاعًا عن الوطن وصون مقدساته.

عيد تحرير سيناء

جاء ذلك بحسب بيان، وتزامنًا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء.
ثم توجه الرئيس السيسي إلى قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، حيث قام بوضع إكليل من الزهور وقراءة الفاتحة ترحمًا على روحه الطاهرة.

الشعب الجمهوري الرئيس عبدالفتاح السيسي العملية الشاملة التنمية الاقتصادية قبائل سيناء المشروعات الاقتصادية

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