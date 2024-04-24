النائب عمرو فهمى: مصر قدمت ملحمة وطنية كبيرة فى سبيل استقلال واستقرار الوطن

قدّم النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والشعب المصري بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.

قدموا ملحمة كبيرة

وقال فهمي في بيان له اليوم، إن الشعب المصري ورجال القوات المسلحة قدموا ملحمة كبيرة في مفهوم الدفاع عن الوطن والتضحية في سبيل الحفاظ على استقلاله واستقراره، وإزاحة أي اعتداء عليه من الداخل أو الخارج، فمصر هي الصخرة التي تتحطم عليها مطامع الغزاة، وتقهر على أراضيها أساطير الجيوش التي لا تهزم، فشعب مصر شعب حر أبي، لا يقبل إلا العيش في حرية واستقرار، فالتاريخ حافل بالبطولات المصرية التي لا نظير ولا مثيل لها في تاريخ آخر.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن العزيمة المصرية المتفردة، تجلت عندما استطاع الشعب المصري الالتفاف حول قيادته السياسية ووضع يده في يد رجال القوات المسلحة والشرطة حتى تتطهر مصر من براثن الإخوان، ويُدحر فيها الإرهاب وكل من دعمه وساند تطرفه في محاولة يائسة للنيل من أمن واستقرار الدولة المصرية، والتي يعد استقرارها استقرارا للمنطقة العربية والإفريقية بل والعالم أجمع، فمصر رمانة الميزان للأمن وراعية السلام رغم ما يحاك ضدها من مؤامرات وما يحيطها من تحديات وما تمر به من أزمات.

أرض سيناء

ولفت النائب إلى أن هناك إنجازات تحققت على أرض سيناء خلال العشر سنوات الماضية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة البلاد وتمكنه من تطهير أراضي سيناء من الإرهاب الأسود، ثم شرع في خطط البناء والتنمية بما يليق بمكانتها السياحية والدينية، وأقيمت المشروعات القومية العملاقة من بناء وتعمير وبنية تحتية واستثمارات متنوعة ومختلفة، مثل التوسع في إنشاء الوحدات السكنية وحفر أنفاق تربط سيناء بمحافظات مصر المختلفة، وإنشاء خطوط سكك حديدية، وغيرها من المشروعات الأخرى.