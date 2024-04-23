الثلاثاء 23 أبريل 2024
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سياسي

حزب الاتحاد: عيد تحرير سيناء يحمل ذكريات الفخر والسيادة على أغلى بقعة من أرضنا

المستشار رضا صقر
المستشار رضا صقر

تقدم المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة البواسل، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى 42 لعيد تحرير سيناء.

سجل الشرف المصري

وقال "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم، إن تلك الذكرى ستظل عالقة في سجل الشرف المصري، والمتمثلة في عيد تحرير سيناء الذي يأتي إحياء لذكرى رحيل آخر جندي إسرائيلي من شبه جزيرة سيناء، وفرض مصر سيطرتها على أرضها باستثناء "كابا" التي استردت فيما بعد في 15 مارس 1989.

استرداد مصر لكامل أراضيها

ونوه رئيس حزب الاتحاد أن تلك الذكرى مكملة لعبور الجيش المصري في حرب أكتوبر 1973 عندما لقن العدو درسًا قاسيًا لن ينساه أبدًا وضرب أسطورته الوهمية، مشيرًا إلى أن هذا العبور العسكري، تبعه عبور دبلوماسي من الطراز الرفيع، كُلل باسترداد مصر لكامل أراضيها وفرض سيادتها عليها.

وذكر المستشار رضا صقر أن احتفالنا بعيد تحرير سيناء ونجاح مصر في فرض سيطرتها وسيادتها على أرض، يأتي في توقيت بالغ الأهمية والحساسية، تحتاج مننا للتكاتف والوقوف بثقة وراء قدرة مصر على حماية سيادتها على أراضيها، مختتما: "عيد تحرير سيناء يحمل ذكريات الفخر والسيادة المصرية على أغلى بقعة من أرضنا".

المستشار رضا صقر حزب الاتحاد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القوات المسلحة تحرير سيناء سجل الشرف المصري

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