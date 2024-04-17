الخميس 18 أبريل 2024
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سياسي

رئيس حزب الاتحاد: الرئيس السيسي حمل المجتمع الدولي مسؤولية انحيازه الأعمى لإسرائيل

رضا صقر
رضا صقر

قال المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع عاهل البحرين، تعبر عن خيبة الأمل الكبيرة في المجتمع الدولي، الذي وصفه الرئيس بالعاجز والمفتقد للإرادة الحقيقية القادرة على إنجاز العدالة أو إنفاذ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني أو حتى أبسط مفاهيم الإنسانية في غزة، مشيرا إلى أن ذلك يعمق من المأساة والوضع الإنساني الصعب حال استمراره على هذا المنوال دون تدخل دولي لوقف التصعيد.

وأضاف "صقر" في تصريحات صحفية اليوم، أن رسائل الرئيس السيسي تحمل في طياتها تحذير للمجتمع الدولي من استمرار انحيازه الأعمى للاحتلال الإسرائيلي، والذي أدى فيما بعد إلى اتساع رقعة الصراع وامتداده خارج الإطار المعتاد بين إسرائيل والفلسطينيين أو العرب، إلى حرب قد تندلع بين تل أبيب وطهران.

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ونوه رئيس حزب الاتحاد بأنه في الوقت الذي حذر فيه الرئيس السيسي سابقا من اتساع رقعة الصراع، فهو الآن يحمل الجميع مسؤولية ترك القضية الفلسطينية دون حل عادل ومستدامة على أساس على أساس حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وثمن المستشار رضا صقر تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على وضع الأمن العربي كأولوية، في ظل تزايد مخاطر التصعيد في المنطقة، كنا يعكس هذا التأكيد دور مصر كدرع واق للأشقاء.

المستشار رضا صقر حزب الاتحاد عبد الفتاح السيسي خيبة الأمل غزة

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