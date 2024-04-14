الأحد 14 أبريل 2024
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سياسي

حزب "الاتحاد": إسرائيل تقود المنطقة لحرب إقليمية.. ومصر قادرة على حماية أمنها القومى

رضا صقر
رضا صقر

أكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب "الاتحاد"، أن ما حذَّرت مصر منه من قبل، أصبحت المنطقة بصدده الآن، في ظل اتساع رقعة الصراع، مشددًا على ضرورة تجنب التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة بعد إطلاق مسيرات إيرانية ضد إسرائيل ومؤشرات التصعيد الخطيرة بين البلدين خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة.

تحذيرات مصرية

وأضاف "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم، أن التحذيرات المصرية أشارت إلى ذلك في قمة القاهرة للسلام، وكذلك القمة العربية الإسلامية، حيث حذَّرت مصر من تدهور الموقف واشتعاله بسبب طول أمد العمليات العسكرية الإسرائيلية، خاصة أنها استمرت خلال شهر رمضان المعظم.

وشدد رئيس حزب "الاتحاد" على ضرورة تفعيل الحكمة، لأن خروج الموقف عن السيطرة قد يجر المنطقة بأسرها الى مواجهات تعرض كل المصالح الدولية للخطر، ولن يستطيع أحد التنبؤ بمدى اتساعها.

ونوَّه المستشار رضا صقر، رئيس حزب "الاتحاد"، بأن ما تشهده المنطقة من صراع، يعكس الوجه الغاشم للاحتلال الإسرائيلي وعدوانه على قطاع غزة، مشيرًا إلى ضرورة أن يبذل المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة جهدًا مضاعفًا للحيلولة دون انفجار الموقف وضرورة وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية فورًا، وإنهاء أي تفكير في التوغل بريًا في مدينة رفح الفلسطينية.

وثمَّن رئيس حزب "الاتحاد" الموقف المصري الصارم من جهة تجاه تأكيده على حماية أمنه القومي، والمتحلي بعقلانية من جهة أخرى لتجنيب المنطقة حربًا إقليمية ستأكل معها الأخضر واليابس، لافتًا إلى قدرة مصر على حماية أمنها القومي.

المستشار رضا صقر حزب الاتحاد إسرائيل وإيران التصعيد بين إيران وإسرائيل الحرب بين إيران وإسرائيل

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