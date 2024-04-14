تقارير أمريكية: بايدن قلق بشأن رد إسرائيل على هجمات إيران

أفاد موقع أكسيوس الأمريكي، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن وكبار مستشاريه قلقون بشكل بالغ من أن رد إسرائيل على هجمات إيران قد يؤدي إلى حرب إقليمية، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

أُدين بقوة هجوم إيران الصارخ وغير المبرر على إسرائيل

وأدانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، هجوم إيران غير المسبوق على إسرائيل ودعت جميع الأطراف إلى توخي الحذر.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية: "أُدين بقوة هجوم إيران الصارخ وغير المبرر على إسرائيل، وأدعو إيران ووكلاءها إلى وقف تلك الهجمات على الفور".