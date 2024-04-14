الأحد 14 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

بيان عاجل من الاتحاد الأوروبى بشأن هجوم إيران على إسرائيل

الاتحاد الأوروبى
الاتحاد الأوروبى

قال منسق السياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن هجوم إيران على إسرائيل يعد تصعيدا غير مسبوق وتهديدا خطيرا للأمن الإقليمي.

ومنذ قليل، قالت البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة، إنه إذا ارتكب النظام الإسرائيلي خطأً آخر، فإن رد إيران سيكون أكثر حدة بكثير.

وأضافت البعثة عبر منشور على موقع "إكس": "العمل العسكري الإيراني، الذي تم تنفيذه بناءً على المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالدفاع المشروع، كان ردًا على عدوان النظام الصهيوني على مبانينا الدبلوماسية في دمشق".

وقال الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، إن إيران أطلقت أكثر من مئة مسيرة متفجرة باتجاه إسرائيل حتى الآن.

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