عمال مصر يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الـ42 لعيد تحرير سيناء

هنأ مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة محمد جبران، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورجال القوات المسلحة المصرية الباسلة، بمناسبة حلول الذكرى الـ 42 لعيد تحرير سيناء.

جبران: رجال القوات المسلحة مازالوا يُقدمون أرواحهم ودماءهم لتطهير هذه الرقعة الغالية من أرض مصر

وقال رئيس اتحاد عمال مصر، إن رجال القوات المسلحة مازالوا يُقدمون أرواحهم ودماءهم لتطهير هذه الرقعة الغالية من أرض مصر من صنوف الإرهابيين والخونة وتجار الدين المُتربصين بأمن وسلامة الوطن، ليضربوا بذلك أروع الأمثلة في التضحية والفداء للحفاظ على الوطن ومُقدراته واستكمال مسيرة البناء والتنمية، التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية



كما بعث محمد جبران برقية تهنئة إلى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ولجميع رجال القوات المسلحة البواسل من ضباط وضباط صف وجنود، معربا عن تمنياته لهم بالتوفيق والسداد، من أجل مواصلة مسيرة النهضة التنموية التي تشهدها البلاد، سائلا المولى عز وجل أن يُعيد هذه الذكرى على شعب مصر العظيم وقد تحقق كل ما يصبو إليه من تقدم ورفعة وازدهار



وطالب محمد جبران، عمال مصر بالالتفاف حول القيادة السياسية، وقواتهم المسلحة، بمضاعفة الانتاج، ومواصلة البناء بالجهد والعمل، مؤكدا اننا جميعا في خندق واحد كحائط صد صعب المنال في كل الأزمات والمؤامرات التي تستهدف النيل من الوطن

وكان قد أكد مجدى البدوى، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن حفل إفطار الأسرة المصرية الذى أقيم في شهر رمضان الماضي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمثابة رسالة للعالم كله بأن الشعب المصري على قلب رجل واحد والدليل على ذلك حضور جميع طوائف المجتمع باختلاف توجهاتهم السياسية والثقافية هذا الإفطار.