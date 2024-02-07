الأربعاء 07 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس اتحاد عمال مصر: الرئيس دائمًا ينتصر للعامل المصرى

محمد جبران
محمد جبران

قال محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائمًا ينتصر للعامل المصري في ظل الظروف الاقتصادية التي يعلمها الجميع.

وأضاف جبران في مداخلة لقناة إكسترا نيوز: "الرئيس السيسي يأخذ خطوات قبلنا، كنا لسه هنطلب وفاجأنا الرئيس بتلك القرارات السعيدة" مؤكدًا أن كل القرارات مدروسة وليست عشوائية، ويتم الإعداد له منذ فترة.

وأشار إلى أن قرارات الرئيس السيسي شملت جميع فئات الشعب المصري، ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% أمر مهم جدًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

 

محمد جبران: قرارات الرئيس اليوم للتخفيف عن كاهل المصريين

وأكد أن قرارات الرئيس اليوم للتخفيف عن كاهل المصريين ونحن نثمن هذا القرار، مطالبًا المجلس القومي للأجور بالانعقاد سريعًا، وأن تكون هناك قرارات لتغطية جميع فئات الشعب المصري.

وتابع: "الرئيس أيضًا مهتم بالعمالة غير المنتظمة ولها صندوق"، مؤكدًا أن الجميع سعيد بسبب حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.

السيسي الرئيس السيسي اتحاد عمال مصر رفع الأجور

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