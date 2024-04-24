الأربعاء 24 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

النائب أحمد عاشور: أرض سيناء تشهد أعمال تطوير ونهضة لم يسبق لها مثيل

النائب أحمد عاشور
النائب أحمد عاشور

قال النائب أحمد عاشور، عضو مجلس النواب، إن ذكرى تحرير سيناء أرض الفيروز رمز السلام هي عيد قومى يحتفل به الشعب المصري به في 25 أبريل، وهو اليوم الذى استردت فيه القوات المسلحة أرض الأجداد ودافعوا عنها وسطروا تاريخًا ناصعًا في الحفاظ عليها.

وقدم النائب أحمد عاشور خالص التهاني للرئيس عبدالفتاح السيسي، والقوات المسلحة الباسلة، من ضباط وضباط صف وجنود، تقديرًا لجهودهم على مر التاريخ في الدفاع عن أمن مصر واستقرارها، مؤكدًا أننا نحتفل بذكرى تحرير سيناء، ولا يخفى على أحد ما تشهده هذه البقعة الغالية من أرض مصر من أعمال تطوير ونهضة لم يسبق لها مثيل، عبر مشروعات قومية في كل المجالات.

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النائب أحمد عاشور

أضاف عاشور أن الرئيس  أولى أرض الفيروز اهتمامًا خاصًا، ووجه الحكومة خلال السنوات الماضية بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في جميع محافظات الجمهورية، ووصلت أيادي التعمير والتنمية لجميع المناطق الحدودية بسيناء فلم يبق شبر إلا وصلت إليه المشروعات التنموية لخلق آلاف من فرص العمل، وركزت الدولة جهودها على تحقيق التنمية الشاملة في سيناء من خلال مشروعات ضخمة تنوعت بين الزراعية والبنية التحتية والوحدات السكنية وغيرها من المشروعات العملاقة.

وشدد النائب أحمد عاشور على أن تحرير سيناء هو تأكيد للعالم بأن مصر لديها جيش قوي لا يضاهي بسالته وشجاعته جيش في العالم، عندما يكون الهدف هو الدفاع عن الوطن وحماية أراضيه وأمن وسلامة واستقرار أبنائه، كما أنها تمتلك قيادة سياسية حكيمة وقوية لا يمكن أن تفرط في شبر واحد من الأرض المصرية، وهو ما أكده أيضًا جهود مصر في ردع محاولات الإرهاب والتطرف للتمكن من أرض الفيروز، فما كان لها إلا أن تفتح أبوابها لتكون مقبرة لهم.

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