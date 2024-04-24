الأربعاء 24 أبريل 2024
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سياسي

عايدة نصيف: ذكرى تحرير سيناء الغالية تحمل أسمى معاني الوفاء والعزة والفخر

النائبة الدكتورة
النائبة الدكتورة عايدة نصيف

هنأت النائبة الدكتورة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وعضو البرلمان الدولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وقادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة، والشعب المصرى العظيم بمناسبة حلول الذكرى الـ 42 لذكرى تحرير سيناء.

 إحياء ذكرى تحرير سيناء

وقالت النائبة عايدة نصيف في بيان لها اليوم، إن إحياء ذكرى تحرير سيناء من كل عام، هو إحياء لأسمى معاني الفخر والعزة التي تجسدها هذه الذكرى العظيمة، حيث استكمال وتكليل انتصارات مصر وشعبها وجنودها التي تحققت في حرب أكتوبر من عام 1973، لتفرض مصر سيطرتها وسيادتها الكاملة على الوطن الغالي والدولة المصرية القوية.

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"حماة الوطن" يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بمناسبة ذكرى تحرير سيناء

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"إكسترا نيوز": ذكرى تحرير سيناء انتصار كاسح للسياسة والعسكرية المصرية

تحرير سيناء

وأكدت عضو مجلس الشيوخ أن تحرير سيناء هو تأكيد للعالم بأن مصر لديها جيش قوي لا يضاهي بسالته وشجاعته جيش في العالم، عندما يكون الهدف هو الدفاع عن الوطن وحماية أراضيه وأمن وسلامة واستقرار أبنائه، كما أنها تمتلك قيادة سياسية حكيمة وقوية لا يمكن أن تفرط في شبر واحد من الأرض المصرية، وهو ما أكده أيضًا جهود مصر في ردع محاولات الإرهاب والتطرف للتمكن من أرض الفيروز، فما كان لها إلا أن تفتح أبوابها لتكون مقبرة لهم.

وأشارت النائبة الدكتورة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إلى أن ذكرى تحرير سيناء الغالية وما تحمله من معاني وفاء وعزة وفخر، ستظل الدافع لأن تكون مصر هي راعي السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، وتعزيز دورها الرائد لإنهاء الصراعات القائمة للحفاظ على الأمن القومي ليس المصري فقط وإنما العربي والإفريقي والدولي أيضًا.

أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ عضو البرلمان الدولى الرئيس عبد الفتاح السيسي لذكرى تحرير سيناء القوات المسلحة

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