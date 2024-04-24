"حماة الوطن" يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بمناسبة ذكرى تحرير سيناء

هنأ حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، الشعب المصري بذكرى تحرير سيناء، ذلك التاريخ الذي استعادت فيه مصر جزء غال من أراضيها.

وتقدم الحزب في بيان له اليوم الأربعاء، بخالص التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة الباسلة، من ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة، تقديرا لجهودهم على مر التاريخ في الدفاع عن أمن مصر واستقرارها.

ذكرى تحرير سيناء

وقال الحزب في بيانه نحن نحتفل بذكرى تحرير سيناء، ولا يخفى على أحد ما تشهده هذه البقعة الغالية من أرض مصر من أعمال تطوير ونهضة لم يسبق لها مثيل، عبر مشروعات قومية في كل المجالات.

وأضاف حماة الوطن، أن التطور الكبير الذي تشهده سيناء جاء بعد جهود عظيمة وسنوات من مواجهة الإرهاب الأسود والقضاء عليه، قدمت خلاله مصر عددا كبيرا من الشهداء الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداءا لهذا الوطن.

وأعرب حماة الوطن، عن كامل دعمه لكافة جهود الدولة من أجل مواصلة تعمير أرض الفيروز، واستكمال أعمال التطوير والنهضة الكبيرة التي تشهدها.