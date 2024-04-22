"مشروعات النواب" توصي بالتيسير على أصحاب المشروعات المتوسطة

أوصت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب بتبسيط الإجراءات وحل العقبات التى تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع هيئة التأمينات الاجتماعية.

إعادة النظر فى قيمة الاشتراك

كما أوصت لجنة المشروعات المتوسطة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، بعقد اجتماع مشترك ووضع قواعد ورؤية مشتركة تهدف للتيسير على أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الراغبة فى تقنين أوضاعها طبقًا لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020 وخاصةً فيما يتعلق بإعادة النظر فى قيمة الاشتراك فى التأمينات الاجتماعية عن السنوات السابقة لتوفيق الأوضاع وإمكانية ربطها بتاريخ استخراج رخصة توفيق الأوضاع.

كما أوصت بإيفاد مندوبين مفوضين من التأمينات الاجتماعية لوحدات الشباك الواحد فى جهاز تنمية المشروعات والسير فى سرعة الانتهاء من الربط الشبكى بين الجهاز والهيئة، ببجانب قيام جهاز تنمية المشروعات بموافاة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بالتعريفات الخاصة بالمشروعات طبقًا لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020 لتطبيقها فى منظومة التأمينات الاجتماعية لوضع طريقة للربط بين الهيئة والجهاز، على أن تعرض على اللجنة خلال 15 يوما من تاريخه.