الإثنين 22 أبريل 2024
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سياسي

"الجيل": التحالف الوطني يجسّد ملحمة إنسانية يومية عند معبر رفح

غزة
غزة

قال د.حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، إن التاريخ سيخلد الدور المصري الداعم للأشقاء الفلسطينين في غزة بملايين الأطنان من المساعدات الإغاثية والإنسانية رغم التعنت الإسرائيلي الواضح منذ بدأ العدوان على القطاع، مؤكدًا أننا أمام ملحمة إنسانية يومية عند معبر رفح بتوجيهات الرئيس السيسي.

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وثمن هجرس، في تصريحات صحفية دور التحالف الوطني للعمل الأهلي في قيادة أساطيل من المساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية للأشقاء الفلسطينيين، آخرها إطلاق قافلته السابعة التي تضمنت أكثر من 167 قاطرة محملة بأكثر 2985.044 طن من المواد الغذائية والأدوية والبان الأطفال ومستلزمات طبية وخيام ومراتب ومخدات و الملابس والبطاطين وأحذية والمياه المعدنية.

تغذية الأشقاء بكل الاحتياجات

أوضح أن القوافق المرسلة من التحالف الوطني تعمل على تغذية الأشقاء بكل الاحتياجات الأساسية والإغاثية والخيوية، مشيرًا أنها شملت أكثر من 2215.2 طنًا من المواد الغذائية ونحو 97.5 طنًا من أدوية والبان طناً اطفال ومستلزمات طبية وكراسي متحركة و65.4 من الخيام والمراتب والمخدات، إضافة إلي أكثر من 143 طنًا من الملابس والبطاطين والأحذية، وأكثر من 380 طنًا من المياه المعدنية.

ووجه عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، الشكر للرئيس السيسي على توجيهاته المستمرة لمؤسسات الدولة المصرية ومنظمات المجتمع المدني بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة وهو ما يتم بشكل مستمر في إطار دعم وتضامن مصر تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف الذي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

وشدد على أن هذه المساعدات تجسد ملحمة إنسانية يومية، أمام معبر رفح المصري، لم تظهر فقط منذ اندلاع الحرب على غزة، بل استمرت عبر التاريخ، لكن الأضواء تسلطت الآن على معبر رفح بالتزامن مع الأحداث وإذا رجعنا إلى الأعوام الماضية نجد أن معبر رفح شريان الحياة للشعب الفلسطيني الشقيق.

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