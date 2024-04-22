الإثنين 22 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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"الخارجية" تعلق على مقابر خان يونس الجماعية في غزة

سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية

عقّبت وزارة الخارجية المصرية على اكتشاف مقابر جماعية بأحد المجمعات الطبية بخان يونس جنوب قطاع غزة.

وذكرت "الخارجية" وفقًا لقناة "إكسترا نيوز" أنه من المؤسف والمشين استمرار انتهاك القانون الدولي والقيم الإنسانية بهذه الفجاجة في القرن الحادي والعشرين.

كما أدانت الخارجية المصرية الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لأحكام القانون الدولي والإنساني في غـزة، والتي تطال المدنيين العزل والنازحين والأطقم الطبية.

وجددت "الخارجية" التأكيد على ضرورة التدخل الفوري من قبل المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات وإجراء التحقيقات اللازمة للمساءلة ومحاسبة مرتكبيها.

أشارت إلى أن ما تشهده الضفة الغربية من عمليات قتل وتدمير وعنف على مدار الأسابيع الماضية لا يقل فجاجة وخطورة ويزيد من تفاقم الأزمة ويهدد بتفجر الأوضاع.

وطالبت الخارجية بضرورة وضع حد فوري للعنف والاعتداءات التي يقوم بها المستوطنون تحت حماية القوات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومنازلهم في الضفة الغربية.

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