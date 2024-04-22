الإثنين 22 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلماني: الدولة تبذل جهودًا كبيرة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر

رأس الحكمة
رأس الحكمة

قال النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ، إن الدفعة الثانية من مستحقات الصفقة الاستثمارية الكبري وهي مشروع رأس الحكمة والمقدرة بنحو 24 مليار دولار من إجمالي 35 مليار قيمة الصفقة، ستحدث انفراجة كبيرة للسوق  والاقتصاد المصري.

مشروع رأس الحكمة

وأكد عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات صحفية اليوم، إعلان وزيرة التخطيط، بأن مصر ستتسلم دفعة جديدة وهي الدفعة الثانية من مستحقات مشروع رأس الحكمة والمقدرة بنحو 24 مليار دولار خلال شهر مايو المقبل،  قائلا إن هذا الرقم سيعزز من صلابة الاقتصاد الوطني وقوته وسيسهم في انفراجة كبيرة في النواحي الاقتصادية المختلفة.

ترشيد الإنفاق الاستثماري

وشدد "أبو الوفا" على أهمية مواصلة الحكومة الإجراءات التي أعلنتها لترشيد الإنفاق الاستثماري، وتعزيز الحوكمة، ومنح القطاع الخاص فُرصًا واسعة في مختلف القطاعات الاقتصادية، مؤكدًا ضرورة الترويج لمشاريع استثمارية متنوعة، موضحًا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تبذل جهودا كبيرة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

الرئيس السيسي الأجنبي المباشر لجذب الاستثمار عضو مجلس الشيوخ رأس الحكمة 24 مليار دولار

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