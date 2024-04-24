الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

نائب الوفد يهنىء الرئيس والقوات المسلحة بذكرى تحرير سيناء

المهندس حازم الجندي
المهندس حازم الجندي

تقدم المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الـ42 لـعيد تحرير سيناء، قائلا: ملحمة وطنية مشهودة لتجسيد إرداة شعب عظيم أبى أن يعيش منكسرا أمام العالم، حالما دومًا بأن يعيش المواطن المصري بكرامة وعزة وشرف تجعله لا يخضع للهزيمة أو التفريط في ذرة تراب من أرض وطنه.

الشعب المصري

وأكد الجندي، في بيان له، أن القوات المسلحة المصرية ورجالها البواسل سيظلون عنوان نصر ورفعة شأن هذا الوطن، ملقنين العدو الصهيوني دروسًا حملت رسائل عدة للعالم أجمع بأن الشعب المصري وأسوده الشجعان لن يقبلان روح الهزيمة أو يعيش في ظلال الانكسار والخزي وعار الاحتلال، بل استرد كرامته وأعاد سيناء للوطن استكمالًا للملحمة الوطنية العسكرية للجيش المصري في السادس من أكتوبر من عام ١٩٧٣.

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أحمد صبور يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بذكرى تحرير سيناء

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رئيس "قوى عاملة النواب" يهنئ السيسي بذكرى تحرير سيناء

بطولات سطرها التاريخ 

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن أبطال الجيش المصري ضربوا أروع التضحيات في سبيل الحفاظ على كرامة هذا الوطن وحفظ أمن واستقرار شعبه، وفداءه بكل ما يملكون حتى بأرواحهم الذين سارعوا في تقديمها في سبيل نصره مصرنا وعودة سيناء الحبيبة إلى أحضان الوطن ببطولات سطرها التاريخ بأحرف من نور ودليل على أن الدولة المصرية ستظل عنوان لهزيمة اليأس وقهر المستحيل.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن ذكرى تحرير سيناء تأتي اليوم بالتزامن مع الجهود الممتدة والمتواصلة لتحرير سيناء مرة أخرى ولكن من الإرهاب، والتي نجح القوات المسلحة بفضل القيادة السياسية وعزيمة المصريين على القضاء على براثن الإرهاب وجعل سيناء قبلة مصر وأرض الفيروز بحركة تنموية شاملة ونهضة غير مسبوقة.

عضو مجلس الشيوخ عضو الهيئة العليا لحزب الوفد للرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة الشعب المصري تحرير سيناء

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