الخميس 25 أبريل 2024
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سياسي

قيادى بمستقبل وطن: تحرير سيناء يوم مشهود في تاريخ الوطنية المصرية

عبدالله السعيد أمين
عبدالله السعيد أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن

هنأ عبدالله السعيد، أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة وشعب مصر العظيم بمناسبة الذكرى الـ42 لعيد تحرير سيناء.

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وزير التعليم يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى تحرير سيناء

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رئيس جامعة المنيا يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى الـ42 لعيد تحرير سيناء

تحرير سيناء

وقال أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، في تصريحات له، إن تحرير سيناء يمثل يومًا مشهودًا في تاريخ الوطنية المصرية المليئة بالفخر والإنجازات والبطولات والتضحيات، وهو رمز لعزة وكبرياء وقوة وفخر هذا البلد الأبي.

وأوضح القيادي بمستقبل وطن، أن المصريون قدموا ملحمة بطولية استعادوا به أرضنا الزكية من براثن الاحتلال الصهيوني، وأذاقوه شر هزيمة، وقدموا للعالم نموذجًا عظيمًا لقوة وعظمة العسكرية المصرية وذكاء وفطنة الدبلوماسية المصرية.

وأضاف أن هذه الذكرى سُجلت بأحرف من نور في سجلات التاريخ ويظل العالم بأثره ينحنى تقديرًا واحترامًا لما قدمه المصريون بدمائهم وأرواحهم من أجل عزة وكرامة وطنهم.

وتابع: "ونحن إذ نحتفل بهذه المناسبة التاريخية نود أن نوجه التحية إلى الرئيس السيسي الذي يقود ملحمة غير مسبوقة من البناء والتعمير والتنمية على أرض سيناء الحبيبة.. ملحمة أعادت سيناء بحق لقلب النيل".

واختتم قائلا: "تحية لكل جموع الشعب المصري وتحية لكل أرواح شهدائنا الأبرار الذين قدموا أرواحهم من أجل أن يحيا وطنهم".

وألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة إلى الشعب المصري، اليوم، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ42 لتحرير سيناء.

وجاء في كلمة الرئيس، بمناسبة ذكرى التحرير: “أتحدث إليكم اليوم فى ذكرى يوم من أيام مصر المجيدة، الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء الحبيبة، تلك البقعة الغالية من أرض مصر المقدسة التى طالما كانت موضعا للاستهداف والعدوان، وطالما نجح شعب مصر العظيم، وفى طليعته القوات المسلحة الباسلة، فى حمايتها وصونها والحفاظ عليها، جزءًا لا يتجزأ من تراب مصر الطاهر”.

بحزب مستقبل وطن الرئيس السيسي والقوات المسلحة مصر تحرير سيناء

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