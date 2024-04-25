رئيس جامعة المنيا يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى الـ42 لعيد تحرير سيناء

بعث الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء، اليوم الذي استردت فيه مصر عزتها وكرامتها، تقدم فيها بخالص التهاني بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أسرة الجامعة.

وقال رئيس الجامعة في نص برقيته: "يطيب لي في هذه المناسبة الغالية على قلب الشعب المصري العظيم، ذكرى الاحتفال بعيد تحرير سيناء، أرض الأمن والسلام، ذكرى تُعد تتويجًا عظيمًا لملحمة مصرية مُبهرة، عامرة بالعطاء والتضحيات والبطولات، التي تعتبر شاهد صدق على براعة وأصالة القيادة المصرية التي تجلت في قواتنا الباسلة، وما تم تحقيقه على أرض الوطن من أمن واستقرار، ومكافحة للإرهاب، وقلع جذوره، وحماية مكتسبات وإنجازات الوطن، وتحقيق السلام الشامل القائم على العدل، ليظل كل شبر من أرض مصر الغالية، طاهرًا، نقيًا، مقدسًا".

وأضاف رئيس الجامعة: أن هذه الذكرى الخالدة ستظل رمزًا للتضحية والوطنية التي قدمها أبناء مصر البواسل، مثمنًا بكل فخر واعتزازًا جهود القيادة السياسية المُخلصة؛ لدفع عجلة التنمية والبناء في ربوع سيناء في إطار المشروع القومي الكبير لتنمية شبه جزيرة سيناء، وما تشهده الدولة المصرية من بناء وتعمير على كافة المستويات، داعيًا المولى عز وجل، أن يحفظ شعب مصر العظيم، ة، وأن يُكلل الله خُطاها نحو كل إصلاح وبناء.

يذكر أن رئيس جامعة المنيا، كان قد أعلن أمس ان مستشفيات الجامعة استقبلت عدد أربعة عشر مُصابًا من الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وتسعة عشر مُرافقًا لهم من ذويهم، جراء القصف الإسرائيلي الذي يتعرضون له بالقطاع. رافق رئيس الجامعة خلال استقباله للمُصابين بالمستشفى الرئيسي، الدكتور حسام شوقي، عميد كلية الطب، والدكتور ايمن حسانين المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، ولفيف من الكوادر الطبية والتمريضية بمستشفيات جامعة المنيا.