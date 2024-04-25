الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة المنيا يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى الـ42 لعيد تحرير سيناء

الدكتور عصام فرحات
الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا

بعث الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء، اليوم الذي استردت فيه مصر عزتها وكرامتها، تقدم فيها بخالص التهاني بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أسرة الجامعة.

وقال رئيس الجامعة في نص برقيته: "يطيب لي في هذه المناسبة الغالية على قلب الشعب المصري العظيم، ذكرى الاحتفال بعيد تحرير سيناء، أرض الأمن والسلام، ذكرى تُعد تتويجًا عظيمًا لملحمة مصرية مُبهرة، عامرة بالعطاء والتضحيات والبطولات، التي تعتبر شاهد صدق على براعة وأصالة القيادة المصرية التي تجلت في قواتنا الباسلة، وما تم تحقيقه على أرض الوطن من أمن واستقرار، ومكافحة للإرهاب، وقلع جذوره، وحماية مكتسبات وإنجازات الوطن، وتحقيق السلام الشامل القائم على العدل، ليظل كل شبر من أرض مصر الغالية، طاهرًا، نقيًا، مقدسًا". 

وأضاف رئيس الجامعة: أن هذه الذكرى الخالدة ستظل رمزًا للتضحية والوطنية التي قدمها أبناء مصر البواسل، مثمنًا بكل فخر واعتزازًا جهود القيادة السياسية المُخلصة؛ لدفع عجلة التنمية والبناء في ربوع سيناء في إطار المشروع القومي الكبير لتنمية شبه جزيرة سيناء، وما تشهده الدولة المصرية من بناء وتعمير على كافة المستويات، داعيًا المولى عز وجل، أن يحفظ شعب مصر العظيم، ة، وأن يُكلل الله خُطاها نحو كل إصلاح وبناء.

يذكر أن رئيس جامعة المنيا، كان قد أعلن أمس ان مستشفيات الجامعة استقبلت عدد أربعة عشر مُصابًا من الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وتسعة عشر مُرافقًا لهم من ذويهم، جراء القصف الإسرائيلي الذي يتعرضون له بالقطاع. رافق رئيس الجامعة خلال استقباله للمُصابين بالمستشفى الرئيسي، الدكتور حسام شوقي، عميد كلية الطب، والدكتور ايمن حسانين المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، ولفيف من الكوادر الطبية والتمريضية بمستشفيات جامعة المنيا.

جامعة المنيا برقية تهنئة للرئيس السيسي الذكري الـ 42 عيد تحرير سيناء الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 25-4-2024

قرار عاجل من النيابة العامة بحق مغتصب طفلة مدينة نصر

عاجل.. "اجتياح رفح".. تسارع فى الأحداث بعد موافقة تل أبيب على خطة العملية العسكرية

طبيب يدمِّر أنف مريض بالجيزة.. "عمله عاهة مستديمة"

"الزراعة" تكشف أسباب انخفاض أسعار البصل فى الأسواق

بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي وشروط استمرار المعاش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

"والتين والزيتون، وطور سينين".. إنه قسم الله

مدحت بشاى

بوحدة الكنائس تتوحد القلوب

عبد الرحيم طايع

سحر الموجى.. رَابِحَةُ العَظَمَةِ

أحمد غنام

ولكم في الأرجنتين عبرة!

عبدالوهاب داود

انحيازات عزمى عبدالوهاب ليست كما تبدو دائمًا

محمد العسيري

أمانه عليك أمانة... يا رايح بورسعيد

أحمد الصغير

قميص غزة.. لماذا نشرنا كتاب «الدكتور فضل»؟.. وهل يرد «تجار المقاومة»؟

ماجد حبته

عيد مصر و.. وعيد إسرائيل!

صور

الملتقى الأدبى اليوم الخامس

بالرعاية الإعلامية لـ "الدستور".. إنطلاق مؤتمر كتاب الرئيس الصينى وسط حضور ثقافى واسع

برعاية من "الدستور".. حضور جماهيرى لملتقى القاهرة الأدبي فى رابع أيامه بقبة الغورى

محطة تل أبيب

المزيد

المسئولون الإسرائيليون يشيدون بمشروع قانون المساعدات الخارجية الأمريكى

الخروج الثاني.. قصة الطائفة اليهودية في مصر التي امتدت لـ 2500 عام

مدينة خيام فى خان يونس ورفض أمريكى.. تطورات استعداد إسرائيل لغزو رفح