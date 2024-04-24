الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

في عيد تحرير سيناء.. كيف نحجت الدولة في تنمية وتعمير أرض الفيروز؟

عيد تحرير سيناء
عيد تحرير سيناء

نجحت الدولة المصرية على مدار السنوات القليلة الماضية، في تنفيذ خطة تنمية سيناء وتطوير الطرق والأنفاق والبنية التحتية، من خلال الاهتمام بتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات وتعزيز الاستثمارات والسياحة، تم تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة. تعد هذه الخطة نموذجًا ناجحًا لتحقيق التنمية المستدامة في سيناء  وتحقيق رفاهية السكان.

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وقامت الدولة المصرية بتنفيذ خطة تنمية شاملة لتطوير المنطقة وتحسين البنية التحتية بها، تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سيناء، وتحسين جودة الحياة للسكان، وتعزيز الاستثمارات والسياحة في المنطقة.

وشهدت أرض الفيروز خلال السنوات القليلة الماضية، تنفيذ أكبر خطة تنمية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تجاوز حجم الاستثمارات فيها الـ700 مليار جنيه.

مشروعات تنمية البنية التحتية وشبكة الطرق والانفاق فى سيناء 

ونجحت الدولة بقيادة الرئيس السيسي، في تنفيذ 63 مشروعًا باطوال 3440 كيلو متر كما تم تنفيذ 5 انفاق.

كما تبنت الدولة مشروع تطوير البنية التحتية، من خلال بناء وتحسين شبكات الطرق، بما يعزز التواصل والتنقل السريع داخل المنطقة. 

 

تطوير الأنفاق

قامت الدولة المصرية بإنشاء العديد من الأنفاق في سيناء لتسهيل حركة المرور وتوفير وسائل النقل الفعالة. تم بناء أنفاق مثل نفق الشهيد أحمد حمدي ونفق الشهيد محمد نجيب، والتي تعتبر تحفًا هندسية وتسهم في تسهيل التنقل بين المدن والمناطق في سيناء.

 

تنمية قطاع السياحة فى سيناء 

 قامت الدولة المصرية بتطوير البنية التحتية السياحية في المنطقة. تم تطوير وتحسين الفنادق والمنتجعات السياحية وتوفير المرافق والخدمات السياحية اللازمة. كما تم تنفيذ مشاريع تطوير الشواطئ والمناطق الساحلية وتحسين البنية التحتية السياحية.

 

تعزيز التنمية الاقتصادية 

تسعى الدولة المصرية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في سيناء من خلال تشجيع الاستثمارات في المنطقة. 

تم توفير البنية التحتية اللازمة لاستقبال المشروعات الاستثمارية وتوفير التسهيلات والتحفيزات الضريبية للشركات المستثمرة في سيناء. 

كما تم تعزيز القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية لتعزيز النمو الاقتصاد المحلي في المنطقة.

أرض نحجت الدولة لتحقيق تنمية سيناء المصرية

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