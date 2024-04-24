رئيس "دفاع النواب": تنمية سيناء مسألة أمن قومي مصري

هنأ النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وقيادات القوات المسلحة والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى 42 لتحرير سيناء، داعيًا المولى عز وجل أن يديم على مصرنا الغالية الأمن والسلام والاستقرار.

وقال اللواء أحمد العوضي: “عيد تحرير سيناء سيظل دوما يوما لا ينسى في تاريخ مصر وأن هذا اليوم العظيم سيظل رمزا ودليلا على البطولات والتضحيات العظيمة التي قدمها ويقدمها أبطال الجيش المصري العظيم من أجل رفعة الوطن وحريته وكرامته واستقلاله”.

وأضاف: " سيناء الغالية شهدت علي مدار الـ10 سنوات الماضية العديد من المشروعات القومية غير المسبوقة والتي تعتبر بمثابة عبور جديد لأرض الفيروز، بغرض التنمية الشاملة التي لها دور مهم للغاية في الحفاظ على الأمن القومي المصري"، مشيرا إلى أن أهل سيناء لهم دور كبير على مدار تاريخ أرض الفيروز للدفاع عن هذا الجزء الغالي من تراب هذا الوطن.

واكد النائب أحمد العوضي، أن الرئيس السيسي غير وجه الحياة فى سيناء بعد عقود من الإهمال والتهميش، وبعض القضاء علي الأرهاب الاسود، لذلك حرصت القيادة السياسية الرشيدة علي تنفيذ مشروعات تنموية عملاقة، علي ارض الفيروز فهى جزء غالى من تراب مصر والدولة حريصة على تنميتها ولن تفرط فى شبر من هذه الأرض، فسيناء خط أحمر، مؤكدا أن سيناء نالت من أعمال التنمية والتطوير ما لم تشهده من قبل.

وأضاف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن رجال القوات المسلحة المصرية، أبطال العزة والكرامة كتبوا بدمائهم الطاهرة الغالية أنصع الصفحات فى تاريخ الوطنية المصرية، هؤلاء وضعوا الولاء والانتماء للوطن فى أعلى المراتب، وجعلوه أغلى من الحياه فاستحقوا من وطنهم أن نخلد ذكراهم ونذكرهم في كل وقت بفخرًا وإعزاز، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى مصرنا الغالية بالمزيد من الخير والأمن والسلام.