برلمانية: ذكرى تحرير سيناء ستظل خالدة في وجدان المصريين

هنأت النائبة أماني الشعولي، أمين سر لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب ، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد أحمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ولجميع رجال القوات المسلحة قادة وضباطً وجنودًا، وجمع الشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ42 لـ تحرير سيناء الغالية.

وقالت الشعولي، إن ذكرى تحرير سيناء ستظل خالدة في وجدان كل المصريين علي مر التاريح، والتي تعكس، نجاح الدبلوماسية المصرية فى التفاوض التمسك بالأرض وبسالة القوات المسلحة وتضحياتهم من أجل الحفاظ على تراب الوطن، مشيرة إلى أن تحرير سيناء جاء نتاج مسيرة طويلة بدأت بنكسة 1967، ثم حرب أكتوبر المجيدة 1973، ثم انسحاب إسرائيل من سيناء، وتحرير سيناء في 25 من أبريل عام 1982.

سيناء في قلب كل مصري غالية

وأكدت الشعولي أن سيناء في قلب كل مصري غالية، وقد شهدت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ملحمة البناء والتنمية في تلك البقعة الغالية لتتحول إلى مجتمع عمراني متكامل به كل الخدمات من مدارس لجامعات لشبكة طرق وأنفاق ومستشفيات، ومصانع حياة متكاملة تدل على مدى اهتمام القيادة السياسية بسيناء وتابع قائلة: “وكانت الدولة تسير في معركة البناء وتطهير سيناء من الأرهاب، لتصبح سيناء شاهدة على عظمة المصريين”.

أضافت أمين سر لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب: “قد وصلت أيادي التعمير والتنمية لكافة المناطق الحدودية بسيناء فلم يبقى شبرا إلا وصلت إليه المشروعات التنموية لخلق آلاف من فرص العمل، وركزت الدولة جهودها على تحقيق التنمية الشاملة في سيناء من خلال مشروعات ضخمة تنوعت بين الزراعية والبنية التحتية والوحدات السكنية وغيرها من المشروعات العملاقة”.

وكان قد وضع الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إكليلًا من الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد في تقليد أصيل عرفانًا وتقديرًا لما قدمه شهداء مصر من بطولات وتضحيات دفاعًا عن الوطن وصون مقدساته.

عيد تحرير سيناء

جاء ذلك حسب بيان، وتزامنًا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء.

ثم توجه الرئيس السيسي إلى قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، حيث قام بوضع إكليل من الزهور وقراءة الفاتحة ترحمًا على روحه الطاهرة.