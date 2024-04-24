سامح سعد: الدولة نجحت في تنمية الاستثمار الفندقي بسيناء

قال سامح سعد رئيس شركة مصر للسياحة سابقًا، إن الدولة نجحت في تنمية سيناء واستغلال الموارد الطبيعية الموجودة في تنمية السياحة موضحا أن شركات قطاع الأعمال العام تمتلك عدة فنادق في سيناء.

وأضاف “سعد” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الاستثمار السياحي والفندقي في سيناء وضع مصر على خريطة السياحة العالمية، فشبه جزيرة سيناء واحدة من أبرز الوجهات السياحية في مصر والعالم العربي، وتتميز بتاريخها العريق وجمال طبيعتها الساحرة.

وأكد أن الاستثمار السياحي في سيناء محركاً للاقتصاد المحلي من خلال توفير فرص عمل للسكان المحليين وتعزيز القطاعات الأخرى كالبنية التحتية والخدمات.

وأوضح أن الاستثمار السياحي في سيناء يسهم في تعزيز التواصل الثقافي بين الشعوب والثقافات المختلفة من خلال استقبال السياح من مختلف أنحاء العالم.

وأكد أنه يمكن للاستثمار المستدام في السياحة بسيناء، أن يساهم في حماية البيئة والثقافة المحلية من خلال توجيه الاهتمام للحفاظ على الموارد الطبيعية والتاريخية

وأشار الي أن الاستثمار الفندقي في مدينة دهب وشرم الشيخ يعتبر من العوامل الرئيسية لتطوير القطاع السياحي في هاتين المدينتين السياحيتين الهامتين في جنوب سيناء.

وأوضح أن مدينتي دهب وشرم الشيخ وجهتين شهيرتين على محلياً ودولياً، وبناء فنادق جديدة وتطوير البنية التحتية الفندقية يسهم في جذب المزيد من السياح والزوار إلى المدينتين، ممـا يعزز السياحة ويزيد من الإقـتصاد المحلي.

وأشار الي أنه يعتبر الاستثمار الفندقي مصدراً هاماً لخلق فرص العمل المحلية في مدينة دهب وشرم الشيخ، بما في ذلك وظائف في مجالات الضيافة والخدمات وإدارة الفنادق.

وأكد أن استثمار الفنادق يسهم في تحسين وتطوير البنية التحتية السياحية والخدمات العامة في المدينتين، مثل الطرق والمو ـاصلات والمرافق السياحية، مما يعزز جاذبية الوجهتين السياحيتين.

وأكد أن استثمار الفنادق في دهب وشرم الشيخ يساهم في توفير تجارب سياحية متنوعة ومميزة للزوار، من خلال توفير مرافق وخدمات عالية الجودة ومتنوعة تلبي احتياجات السياح المختلفة.

وأشار الي أنه يعمل الاستثمار الفندقي كرافد لجذب المزيد من الاستثمارات الأخرى إلى المنطقة، سواء في مجالات البنية التحتية، الصناعة الخدماتية، أو السياحة البديلة مثل الرياضات المائية والسفاري الصحراوية.

وأوضح أنه يساهم الاستثمار الفندقي في دهب وشرم الشيخ في بناء صورة إيجابية للمدينتين كوجهتي سياحية عالمية، مما يزيد من شهرتهما ويسهم في جذب المزيد من السياح والاستثمارات.