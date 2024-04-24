أستاذ تخطيط: ما يحدث فى سيناء تطبيق لخريطة التنمية الشاملة بمصر (فيديو)

قال الدكتور محمود غيث، أستاذ التخطيط العمراني، إن ما يحدث في سيناء تطبيق لخريطة التنمية الشاملة في مصر، وسيناء تمثل صورة كاملة للتنمية الشاملة على مستوى مصر، كما أنها تمثل صورة لخطة التنمية الشاملة التي تقوم بها الدولة.

وأضاف غيث، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه منذ 2014 تم اعتماد خطة التنمية الشاملة، التي تتضمن كل المعمور والمساحات القابلة للتنمية، فسيناء لها أهمية من البعد الأمن القومي لمصر.

وأشار إلى أن سيناء تشهد التنمية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والبيئية، وبدأت التنمية من خلال الربط بين سيناء والمعمور المصري، وكنا نفتقد ذلك في السابق، ولكن الآن تم إنشاء العديد من الطرق التي تسهل ربط سيناء بأنحاء الجمهورية.

وأوضح أستاذ التخطيط العمرانى، أن الربط العرضي لسيناء كان ضروريًا للغاية، من خلال ربط شرق سيناء بغربها من خلال الأنفاق والمحاور بما يعود على الجانب الاقتصادي بالنفع.