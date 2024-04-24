الأربعاء 24 أبريل 2024
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كاتب صحفى: الإفراج الجمركى عن البضائع يؤكد توافر العملة الأجنبية

الإفراج الجمركى عن
الإفراج الجمركى عن البضائع بالموانئ المصرية

قال مصطفى أمير، الكاتب الصحفي، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يتابع بنفسه عملية الإفراج الجمركى عن البضائع بالموانئ المصرية.

وأضاف أمير، خلال استضافته ببرنامج "8 الصبح" على فضائية dmc، أن الإفراج الجمركي عن البضائع يحمل العديد من الرسائل أولها أن العملة الأجنبية متوافرة ومتاحة من القطاع المصرفي، لتحقيق المزيد من الإفراجات الجمركية.

وأوضح أن هناك نتائج إيجابية تحققت من وراء هذه الإفراجات، وهي توفير وزيادة حجم المعروض من السلع في الأسواق، ما ينتج عنه انخفاض في الأسعار وعرض السلع بأسعار تنافسية.

زيادة وتيرة الإفراجات الجمركية عن السلع

وشدد على أن زيادة وتيرة الإفراجات الجمركية عن السلع ينتج عنه ارتفاع وتيرة الانخفاض في الأسعار، التي بدأ يشعر بها المواطن المصري، خصوصًا بعد عيد الفطر المبارك.

 

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كاتب صحفي الافراج الجمركي البضائع العملة الاجنبية

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