الثلاثاء 23 أبريل 2024
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رئيس جامعة مصر المعلوماتية: الذكاء الاصطناعي مهم لسوق العمل حاليا ومستقبليا

الدكتورة ريم بهجت
الدكتورة ريم بهجت

قالت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية إن الدولة أنشأت جامعة مصر المعلوماتية للاهتمام بالتخصصات مثل الذكاء الاصطناعي، وعلوم وهندسة البيانات، وهندسة الإلكترونيات والاتصالات، إذ أدركت أن هذه التخصصات مناسبة لسوق العمل حاليا ومستقبليا.  

 الذكاء الاصطناعي ليس جديد ولكنه تطور آخر فترة بشكل كبير

 وأضافت رئيس جامعة مصر المعلوماتية، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز "، أن الذكاء الاصطناعي ليس جديد ولكنه تطور آخر فترة بشكل كبير، سواء على مستوى الأجهزة والتقنيات والبرمجيات التي أدت الفرصة لظهور الكثير من التطبيقات.

الطلبة يتخرجون كصانعين لهم منتج في التخصصات الجديدة التي تقدمها الجامعة

 وأوضحت الدكتورة ريم بهجت،  أن الطلبة في هذه الجامعة متخصصون، إذ يتخرجون كصانعين لهم منتج في هذه المجالات، ولهم تداخل في هذه التقنيات أو في البرمجيات، مشيرة إلى أن مؤتمر علوم البيانات والذكاء الاصطناعي الذي تم استضافته الأيام الماضية من أكبر وأهم المؤتمرات في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي في أوروبا، من حيث الأعداد التي تشارك به، والتنوع بين أكاديميين وباحثين وعلماء وبين المتخصصين والمهنيين في الصناعة.

رئيس جامعة مصر المعلوماتية الذكاء الاصطناعي وهندسة البيانات للسوق الحالية التطبيقات الصناعة

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