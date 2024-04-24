الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

كاتب صحفي: هناك ممارسات تقوم بها الحكومة للتحكم فيما يتم طرحه في الأسواق

عبد اللطيف وهبة
عبد اللطيف وهبة

قال الكاتب الصحفي عبد اللطيف وهبة، إن الاجتماع الحكومي الذي عقده رئيس مجلس الوزراء أمس لمتابعة ملف توافر السلع الأساسية وزيادة حجم الاحتياط الاستراتيجي منها، من الاجتماعات المهمة جدا إذ يعقد بشكل أسبوع بالتنسيق مع البنك المركزي.

وأضاف وهبة، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن هدف هذه الاجتماعات هو وضع خطة لتسديد كافة الموارد الدولارية اللازمة للحكومة لتمويل عمليات استراد السلع الأساسية.

توجيهات مكثفة من الحكومة للرقابة على الأسواق وضبط الأسعار

وأكد الكاتب الصحفي، أنه خلال الفترة الماضية تم اتخاذ مجموعة من الخطوات والإجراءات، خاصة فيما يتعلق بعدم الثقة الموجودة في الأسواق العالمية، موضحا أنه يوجد انخفاض في أسعار بعض السلع نتيجة الممارسات المكثفة من قبل الحكومة للرقابة على الأسواق، موضحا أن هناك بعض الممارسات التي تقوم الحكومة بمواجهتها لتوافر السلع بأسعارها المنخفضة من خلال الرقابة الداخلية للأسواق.

كاتب صحفي ممارسات الحكومة الاسواق الكاتب الصحفى السلع الأساسية وضبط الأسعار للرقابة

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