إكسترا نيوز: دخول 6 شاحنات وقود لدعم القطاع الطبى والمخابز داخل غزة

رصد عبدالمنعم إبراهيم، مراسل فضائية "إكسترا نيوز" من معبر رفح، أن مساندة ودعم الأشقاء الفلسطينيين من خلال التحالف الوطني والكيانات تمكن من إدخال نحو ٦ شاحنات وقود لدعم القطاع الطبي والمخابز داخل قطاع غزة.

وأضاف مراسل الفضائية، خلال مداخلة هاتفية، أن المصابين الذين نقلهم الهلال الأحمر الفلسطيني قدمت لهم هئية الإسعاف المصرية الإسعافات الأولية اللازمة، ومن ثم تم نقلهم إلى المستشفيات التي تم تخصيصها لهم في شمال سيناء.

مراسلنا عبدالمنعم إبراهيم يرصد المشهد من أمام معبر رفح



وكشف مراسل الفضائية، تمكن ما يقرب من ١٤ مريضًا و١٨ من المرافقين من الدخول اليوم عبر معبر رفع البري، مشيرًا إلى أنه على مدار شهر أبريل تمكن من دخول حوالي ٣٠٦٥٠ شاحنة عبر معبري رفح وكرم أبوسالم تحمل المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية اللازمة للأشقاء في غزة.