الأربعاء 24 أبريل 2024
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خبير علاقات دولية: لقاء وزير الخارجية مع نظيره الأيرلندي يعكس مركزية الدور المصري

سامح شكري
سامح شكري

قال أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن لقاء وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره الأيرلندي، تعكس مركزية الدور المصري، واستمراره في مختلف المسارات، ومنها حشد الدعم الدولي باتجاه القضية الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين، وتوضيح حقيقة ما يجري على أرض الواقع من جرائم حرب إسرائيلية التي تمثل انتهاكا للقانون الدولي.
 

وأضاف أحمد، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن هذا اللقاء يمثل حشد الدعم الدولي في تجاه ضغط من أجل إدخال المساعدات الإنسانية وتخفيف المعانة عن الشعب الفلسطيني.

 

وأكد، أن كل هذه اللقاءات التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية تعكس نجاح الجهود المصرية في المقاربة الشاملة وهي أن الحل السياسي يكمن في أن إقامة دولة فلسطينية بحدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.

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