الأربعاء 24 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

من أمام معبر رفح.. إكسترا نيوز ترصد استمرار دخول المساعدات لقطاع غزة

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية لغزة

رصد عبد المنعم إبراهيم، مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، مستجدات إرسال شاحنات المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة، قائلا: بعد مرور أكثر من 200 يوم على الحرب مازالت آلة الحرب الإسرائيلية تواصل حصد أرواح أهالي قطاع غزة دون تفرقة بين نساء وأطفال ورجال وشيوخ.

وأضاف مراسل "إكسترا نيوز"، خلال مداخلة هاتفية من أمام معبر رفح، أن الدولة المصرية تبذل جهودا حثيثة من أجل إرسال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة لرفع جزء من المعاناة الإنسانية التي يعيشها أهالي القطاع نتيجة للحصار الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 7 أكتوبر.

مصر تواصل إرسال المساعدات الإنسانية لغزة

وكشف عن أنه منذ بداية الشهر الجاري وصلت إلى قطاع غزة 3700 شاحنة تحمل المساعدات الغذائية والمواد الطبية والخيام والمستلزمات التي يحتاجها الأهالي في قطاع غزة، بالإضافة إلى مرور 123 شاحنة وقود وغاز لدعم القطاع الطبي والمستشفيات والمخابز في القطاع من أجل العمل مجددا.

معبر رفح اكسترا نيوز المساعدات لقطاع غزة شاحنات المساعدات الإنسانية

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