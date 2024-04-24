الأربعاء 24 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"القومى لذوى الإعاقة": تدريب موظفى الهيئات الحكومية والخاصة على لغة الإشارة

فيروز الجوهري مدرب
فيروز الجوهري مدرب ومترجم لغة إشارة

كشفت فيروز الجوهري، مدرب ومترجم لغة إشارة فى المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، عن تفاصيل تدريب المجلس للعاملين في الهيئات الحكومية والخاصة على لغة الإشارة، وذلك في متحف الفن الإسلامي.

وقالت الجوهري خلال مداخلة هاتفية لفضائية "dmc"، إن المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة جاهز ومستعد لاستقبال الموظفين من أي هيئة حكومية أو خاصة للتدريب على لغة الإشارة والباب مفتوح في أي وقت.

وأضافت أنه بإمكان الهيئات الحكومية والخاصة إرسال خطاباتهم لاستقبالها والتواصل معهم من أجل إتمام الإجراءات، مشيرة إلى أن مدة الدورة 5 أيام أو أكثر، كما أن المتحف يضم 25 قاعة، ويتم تدريس أساسيات لغة الإشارة، وتتضمن مفهوم الإعاقة داخل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وبعض التعريفات الموجودة في الاتفاقية الدولية.

القومي لذوي الإعاقة موظفي الهيئات الحكومية والخاصة لغة الإشارة متحف الفن الاسلامي المجلس القومي للاشخاص

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