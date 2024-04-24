"المبادئ الحاكمة لاستراتيجية السكان".. ندوة ببئر العبد في شمال سيناء

نظمت وحدة السكان بمحافظة شمال سيناء، ندوة تثقيفية تحت عنوان "المبادئ الحاكمة للاستراتيجية الوطنية للسكان" بمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، ضمن فعاليات احتفالات المحافظة بالعيد القومي لتحرير سيناء الـ42.

وأكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اهتمام الدولة بجميع أجهزتها بحل القضية السكانية للحد من تأثيرها المباشر على الخطط التنموية التى تضعها الدولة ضمن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاهتمام بالقضية السكانية، مضيفا أن الاستراتيجية الوطنية للسكان تهدف إلى تحقق التوازن بين السكان والتنمية من خلال تعزيز الصحة الإنجابية، وتمكين المرأة، والاستثمار في الشباب، وتحسين فرص التعليم، رفع الوعي بالقضايا السكانية، في إطار شامل يضمن كفاءة وفاعلية، شفافيه تنفيذ السياسات السكانية.



وقال اللواء أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، إن المبادئ الحاكمة للاستراتيجية الوطنية للسكان تهدف إلى المساواه بين الجنسين، وتمكين المرأة، وهي من أهم العوامل التى تؤدي إلى تحسين خصائص السكان كالتعليم والصحة، وإيجاد فرص عمل حقيقية للشباب، كما تؤدي إلى الحد من الزواج المبكر والإنجاب المبكر للفتيات وتحسين حياة الأسرة والعدالة الاجتماعية والعمل علي خفض الفوارق الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية بين طبقات المجتمع، ما يزيد من فرص تحسين الأوضاع الاقتصادية والصحية.

تعزيز حقوق الإنسان

وقالت فاطمة الزهراء جيل، مدير برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية بوزارة التنمية المحلية، إن وزارة التنمية المحلية تسعى إلى تعزيز حقوق الإنسان، التى تتمثل في ان لكل فرد الحق في اتخاذ خياراته الخاصة بشأن صحته الانجابيه، ضمان حقوق الجميع فى الحصول على خدمات الصحة، الحقوق الإنجابية بما في ذلك تنظيم الأسرة ضمن تعليمات اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

وقالت أمانى احمد حسن مدير وحدة السكان بمحافظة شمال سيناء، أن حل القضية السكانية يتطلب المرونه، التكيف، التى تتمثل في القابليه للتعديل، التكيف مع التحديات المتغيرة والاستجابة بشكل سريع للتطورات الديموجرافية، الاجتماعية، الاقتصادية.

وبدوره، لفت خالد عبدالحليم، المنسق الإعلامي لوحدة السكان بمحافظة شمال سيناء، إن المحافظة تولي اهتماما كبيرا بحل القضية السكانية للحد من تأثيرها المباشر على الخطط التنموية التي تضعها الدولة.

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