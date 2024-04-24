الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ شمال سيناء يفتتح مدرسة الطويل للتعليم الأساسي بتكلفة 11 مليون جنيه

الافتتاح
الافتتاح

افتتح اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، واللواء يسري عبد الله، مساعد وزير التعليم لشئون هيئة الأبنية التعليمية، مدرسة الطويل للتعليم الأساسي بإدارة العريش التعليمية، بعد احلالها وتجديدها بمبلغ 11 مليون جنيه، في حضور اللواء اسامه عفش، رئيس مركز ومدينة العريش، حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم، غريب حسن، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بشمال سيناء، ومني أبو المعاطي، مدير عام إدارة العريش التعليمية، ومشايخ وعواقل القرية.

وأكد المحافظ أن افتتاح المدرسة يأتي ضمن افتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية في شتي القطاعات بمناسبة احتفال محافظة شمال سيناء بعيدها القومي والذكري الثانية والأربعين لتحرير سيناء، معلنا عن إنشاء محطة لتحلية المياه في القرية، موجهًا باستخدام الملاعب الموجودة في المدرسة للشباب بعد انتهاء اليوم الدراسي لممارسة الأنشطة الرياضية لحين انشاء مركز شباب في القرية.

أهالي سيناء يشكرون الرئيس على مشروعات التنمية

وأشار المحافظ إلى أن المساحة الكلية للمدرسة تبلغ ٤٢٠٠ متر مسطح، وتتكون من دور أرضي و4 أدوار علوية تضم 11 فصلا دراسيا ومعامل وفراغات تكميلية وخدمية، ومنطقة توسعات مستقبلية ومعلب بمساحه 15*24 مترا، وتم إعادة انشاءها وتأهيلها وتأثيثها بقيمة 11.4 مليون جنيه.

ووجه شوشة الشكر لهيئة الأبنية التعليمية على الجهود المبذولة في خدمة العملية التعليمية، مقدمًا التحية لأبناء سيناء بمناسبة العيد القومي للمحافظة، موجهًا الشكر لأهالي القرية.

من جانبهم، وجه مشايخ القرية التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على الجهود المبذولة لرفع راية مصر خفاقة وعالية، وعلى الجهود المبذولة في تنمية وتعمير سيناء والقضاء علي الإرهاب البغيض، مؤكدين أن افتتاح المدرسة يدل على اهتمام الدولة بتنمية وتعمير سيناء.

وكان قد، أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وإيهاب حسن عبدالوهاب وكيل وزارة الشباب بشمال سيناء، جولة تفقدية في المدينة الشبابية بالعريش، ضمن جولة وزير الشباب والرياضة لمحافظة شمال سيناء.

تفقد صبحي المشروعات المختلفة التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة داخل المدينة ومنها "ألف بنت.. ألف حلم، مشروع اللياقة البدنية، معرض للمنتجات اليدوية والتراثية".

الافتتاح
الافتتاح
الافتتاح
الافتتاح
الافتتاح
الافتتاح
الافتتاح
الافتتاح
الافتتاح
الافتتاح
اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء هيئة الأبنية التعليمية إدارة العريش التعليمية مدينة العريش المشروعات التنموية والخدمية

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