المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب تستقبل وفدًا من الحكومة الماليزية

استقبلت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، وفدًا بارزًا من الحكومة الماليزية برئاسة الداتو سيد محمد بكري مدير المعهد الماليزي للدبلوماسية والعلاقات الخارجية، والوفد المرافق له من السفارة الماليزية بالقاهرة؛ وعلى رأسهم رافيدا عبد العزيز القائم بأعمال السفير الماليزي في مصر.

جاءت الزيارة في ضوء رغبة الجانب الماليزي للتعرف على الدور الحيوي الذي تقوم به الأكاديمية محليًا وإقليميًا لرفع كفاءة رأس المال البشري، وآليات تنفيذ الأنشطة المتعلقة به؛ والنظر إلى سبل الاستفادة منها في السياق الماليزي.

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