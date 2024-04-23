محافظ شمال سيناء ووزير الرياضة يفتتحان المرحلة الأولى من تطوير القطاع السكني الفندقي

أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وإيهاب حسن عبدالوهاب وكيل وزارة الشباب بشمال سيناء، جولة تفقدية في المدينة الشبابية بالعريش، ضمن جولة وزير الشباب والرياضة لمحافظة شمال سيناء.

تفقد "صبحي" المشروعات المختلفة التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة داخل المدينة ومنها "ألف بنت.. ألف حلم، مشروع اللياقة البدنية، معرض للمنتجات اليدوية والتراثية".

وشهد احتفالية وزارة الشباب والرياضة باليوم العالمي للأيتام، ومن ضمنها مشروع "ها أنا أحقق ذاتي"، والذي تنفذه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، ويقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة 150 شاب وفتاة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، أن تواجده اليوم يعكس مدى اهتمام القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس السيسي، بالشباب المصري والتنمية الشاملة في جميع المجالات بكل محافظات الجمهورية.

ووجه بالبدء في التوسع في العملية الاستثمارية بالمدينة واستغلال مواردها لتطوير المدينة والنهوض بها، حيث تم افتتاح المرحلة الأولي من تطوير القطاع السكني الفندقي، وهو ما سيخدم بشكل كبير على مرتادي المدينة.

وأشار إلى أن وزارة الشباب والرياضة تنفذ العديد من المبادرات التي تهدف إلى تنمية مهارات الشباب وصقل مواهبهم، وتوفير فرص العمل لهم، وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة.

وأكّد أن وزارة الشباب والرياضة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الشباب وتمكينهم، من خلال مختلف البرامج والمشروعات التي تنفذها، كما نعمل على تطوير البنية التحتية للشباب، من خلال إنشاء المزيد من مراكز الشباب والأندية الرياضية، وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لممارسة مختلف الأنشطة الشبابية.

وكان قد، استقبل اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم، في مكتبه بديوان عام المحافظة في مدينة العريش، خلال زيارته إلى محافظة شمال سيناء.

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