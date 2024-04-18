الخميس 18 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

وكيل الشباب والرياضة بشمال سيناء يناقش خطة الاحتفال بعيد تحرير سيناء

الاجتماع
الاجتماع

عقد إيهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، اجتماعا اليوم، مع مديري الإدارات المركزية، وذلك بديوان عام المديرية.

وناقش الاجتماع تفاصيل جدول الأعمال، واستعداد الإدارات المركزية والفرعية بالمديرية لاحتفالات بعيد تحرير سيناء وضرورة تجهيز الترتيبات اللازمة.

وتطرق وكيل الوزارة في حديثه، إلى أهمية المشروعات التي توليها الوزارة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومحافظة شمال سيناء بقيادة اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، لما يعود بفائدة على خلق بيئة نظيفة، كذلك دراسة ترشيح الهيئات الشبابية لإقامة العروض الرياضية والالعاب الترفيهية.

وأكد وكيل وزارة الشباب، إن المشاركات فى الاحتفالات بالتنسيق مع محافظة شمال سيناء، ومديرية الشباب والرياضة من خلال عروض وتنظيم تقدمه المجموعات الكشفية وتشمل الكشافة البحرية والكشافة الجوية وفتيان الكشافة والمرشدات.

وأضاف أن الاحتفالات تتم فى كل مراكز الشباب، ويتم تكثيف الأنشطة والفعاليات الشبابية، مشيرا إلى أن الفرق الشبابية ستشارك فى كافة الاحتفالات بذكرى التحرير والعيد القومى من خلال احتفالات المحافظة الرسمية.

وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء عيد تحرير سيناء محافظة شمال سيناء الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الشرق الأوسط

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