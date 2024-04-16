الأقصر تمثل مصر في المبادرة العالمية لتحفيز المياه بالمناطق الحضرية (صور)

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر بقيادة اللواء أ ح مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، عن اختيار شركة مياه الأقصر، بمبادرة لتحفيز المياه في المناطق الحضرية.

وأشاد مُمثلو بنك التعمير الألماني (KFW) والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)والرابطة الهولندية للمياه (Dutch Water)، بتعاون شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، مع البعثة بمحافظة الأقصر خلال زيارتها يومي الاثنين والثلاثاء 24 و25 مارس 2024، لعمل مقابلات للعاملين بالشركة بقطاعاتها المختلفة، والمقابلة الشخصية التي تمت مع رئيس الشركة، ومناقشته في مختلف الخدمات التي تقدمها الشركة للمواطنين، كما تم مناقشة مدى أهمية وفائدة المبادرة لشركة الأقصر.

وتهنئ الشركة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، باختيار الشركة الذي تم بناءً على معدلات النمو والاداء فى تطور مرافق مياه الشرب والصرف الصحى والدوافع الوطنية التى يتبناها رئيس الجمهورية ووزير الاسكان والشركة القابضة ويضعها المحافظ ضمن أولى اهتماماته بالمحافظة داعما ومحفزا لتقديم افضل الخدمات للمواطنين بمحافظة الاقصر.

واستعرضت شركة مياه الأقصر، مؤشرات الأداء التي تمت في المشروعات الجاري تنفيذها (مشروعات صرف صحى تمويل بنك التنمية الافريقى - مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة) والاجراءات الحاسمة التى تتبناها شركة مياه الاقصر، وتضع ضمن اولوياتها التطوير المستمر فى القدرات المادية والبشرية للارتقاء بمستوى الخدمة كإحدى الاهداف الرئيسية التي وضعها السيد المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة ويتبناها السيد اللواء رئيس مجلس الادارة وجميع القيادات الشابة بشركة مياه الاقصر.

وأعلنت ألمانيا وهولندا والاتحاد الأوروبي وشركاء دوليين، عن تدشين مبادرة تحفيز المياه في المناطق الحضرية (UWCI) في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2023 كالتزام أساسي لخطة العمل المتعلقة بالمياه والأهداف الدولية لخطة 2030. وستركز المبادرة على تسريع وتيرة التحول في مرافق المياه الحضرية في جميع أنحاء العالم وتعبئة التمويل لتحسين الأداء والاستثمار في البنية التحتية المقاومة للمناخ وتحسين الوصول إلى الفئات السكانية المحرومة.

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