محافظ شمال سيناء يتفقد مدينة رفح الجديدة

تفقد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء يرافقه اللواء هشام الخولي نائب المحافظ واللواء أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، مدينة رفح الجديدة.



وأكد المحافظ، اهتمام الدولة بجميع مؤسساتها بتنمية وتعمير سيناء من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية الكبرى وعلى رأسها مدينة رفح الجديدة، والتي تم إنشاءها لتوفير السكن الملائم لأهالي رفح بعد الفترة العصيبة التي مروا بها ورغبة الدولة في إعادة الحياة الطبيعية على أرض سيناء.



وأضاف المحافظ، أنه تم انشاء مدينة رفح على 3 مراحل، إذ تم الانتهاء من المرحلة الأولى بعدد 272 عمارة سكنية، بالإضافة إلى منطقة خدمات رئيسية تشمل كافة المرافق الخدمية وهي مسجدين ومدرستين للتعليم الأساسي وحضانة ومحال تجارية ومخبز ومكتب بريد وسنترال ونقطة شرطة ومطافي.



وأشار المحافظ، إلى أنه يجرى استكمال الأعمال الإنشائية للمرحلتين الثانية والثالثة بعدد 578 عمارة بالإضافة إلى مبنى المجمع الخدمي الحكومي والذي يشمل كافة المديريات وكذا مناطق خدمات وهي عدد 3 مدارس سمعي وبصري وفكري وعدد 12 مدرسة تعليم ابتدائي واعدادي ومدرستين ثانوي عام ومدرسة ثانوي صناعي بالورش ومدرسة ثانوي زراعي بجميع الأقسام ونادي رياضي وحديقتين مركزيتين وسوق تجاري متكامل وموقف سيارات ومحطة وقود ومنطقة صناعية ومنطقة للتوسعات المستقبلية.



ومن جانبه، أكد اللواء هشام الخولي نائب المحافظ، أنه سيتم طرح المرحلة الأولى من مدينة رفح الجديدة في 25 أبريل الجاري بالتزامن مع العيد القومي للمحافظة ولمدة شهر، إذ سيتم الطرح للمرحلة الأولى "أسبقية أولى" بعدد 41 عمارة سكنية (أرضي و3 طوابق) بإجمالي عدد 656 وحدة سكنية كلا منها عبارة عن 3 غرف والة بمساحة 120 متر مربع.



وأضاف الخولي، أنه سيتم تخصيص نسبة 10% لأسر الشهداء والمصابين من أهالي رفح حتى الدرجة الأولى، 5% للأفراد من ذوي الهمم من أهالي رفح "دور أرضي"، 5% للمحافظة "سكن إداري/جهات حكومية/هيئات حكومية" بالثمن، 80% لعموم أهالي مدينة رفح والعاملين بها على ان تكون الإقامة دائمة قبل عام 2014.





محافظ شمال سيناء يتفقد مدينة رفح

محافظ شمال سيناء يتفقد مدينة رفح

محافظ شمال سيناء يتفقد مدينة رفح

محافظ شمال سيناء يتفقد مدينة رفح

محافظ شمال سيناء يتفقد مدينة رفح

محافظ شمال سيناء يتفقد مدينة رفح

inbound650488272540999737

inbound4016236490891776481

inbound8224939243244726149

inbound9163358197446664166

inbound4132813309246343781

inbound5449142132392931791

inbound435645189783423688

inbound7996404924103240241