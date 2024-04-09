الثلاثاء 09 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ الأقصر يستقبل أسقف عام إسنا وأرمنت للأقباط الأرثوذكس للتهنئة بعيد الفطر

الاستقبال
الاستقبال

استقبل محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، الأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت للأقباط الأرثوذكس، والوفد المرافق له للتهنئة بقرب حلول عيد الفطر المبارك.

وعبر وفد الكنيسة الأرثوذكسية عن خالص التهنئة بمناسبة عيد الفطر المُبارك، مؤكدين على الروح الوطنية والمحبة التي تجمع بين أبناء هذا الوطن، متمنين دوام النجاح والتقدُم لمصرنا الحبيبة.

ومن جانبه، رحب محافظ الأقصر بوفد الكنيسة الأرثوذكسية، مؤكدا أن تبادل التهاني والزيارات في المناسبات والأعياد بين أبناء الشعب المصريّ، يُشير إلى روابط المودة والمحبة بينهم، داعيًا المولىٰ عز وجل أن يحفظ مِصْرَنا الغالية وأن ينعُم على شعبها بمزيد من الأمن والأمان والإستقرار والإزدهار في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما استقبل محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، الأنبا يوساب الأسقف العام لإيبارشية الأقصر للأقباط الأرثوذكس، والوفد المرافق له للتهنئة بقرب حلول عيد الفطر المبارك.

وعبر وفد الكنيسة الأرثوذكسية عن خالص التهنئة بمناسبة عيد الفطر المُبارك، متمنين دوام النجاح والتقدُم لمصرنا الحبيبة.

ومن جانبه،رحب محافظ الأقصر بوفد الكنيسة الأرثوذكسية، مؤكدا أن المصريين جميعا شركاء في الوطن ونسيج واحد ويعملون معا للنهوض بالوطن وسيظلون يدا واحدة ورمزا للتسامح بين الأديان، داعيًا المولىٰ عز وجل أن يحفظ مِصْرَنا الغالية وأن ينعُم على شعبها بمزيد من الأمن والأمان والإستقرار والإزدهار في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم أسقف عام إسنا وأرمنت للأقباط الأرثوذكس عيد الفطر المبارك الكنيسة الأرثوذكسية الشعب المصري

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