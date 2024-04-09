رئيس جامعة الأقصر: أشكر الرئيس السيسى على افتتاح كلية التربية

تقدم الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، بالشكر للقيادة السياسية لدعمها المستمر للمؤسسات التعليمية قائلًا:" باسمي وباسم أسرة الجامعة وكل أهالي الأقصر أشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعمه المستمر للجامعات المصرية بهدف الارتقاء بمستوى التعليم الجامعي".

كما تقدم الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، بالشكر لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، ووزير التعليم العالي الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، على دعمهم لمحافظة وجامعة الأقصر.

يأتي ذلك عقب موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وذلك بإضافة كلية التربية بجامعة الأقصر.

ويأتي إنشاء كلية التربية بهدف توفير مختلف التخصصات المطلوبة بالجامعة من أجل الارتقاء بالخدمة التعليمية والتربوية المُقدمة لأهالي المحافظة، وكذا تقليل الاغتراب، حيث تنحصر الخدمات التربوية الحالية بالمنطقة في كلية التربية بجامعة جنوب الوادي في محافظة قنا.