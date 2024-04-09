الثلاثاء 09 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة الأقصر: أشكر الرئيس السيسى على افتتاح كلية التربية

الدكتور حمدي محمد
الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر

تقدم الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، بالشكر للقيادة السياسية لدعمها المستمر للمؤسسات التعليمية قائلًا:" باسمي وباسم أسرة الجامعة وكل أهالي الأقصر أشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعمه المستمر للجامعات المصرية بهدف الارتقاء بمستوى التعليم الجامعي".

كما تقدم الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، بالشكر لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، ووزير التعليم العالي الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، على دعمهم لمحافظة وجامعة الأقصر.

يأتي ذلك عقب موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وذلك بإضافة كلية التربية بجامعة الأقصر.

ويأتي إنشاء كلية التربية بهدف توفير مختلف التخصصات المطلوبة بالجامعة من أجل الارتقاء بالخدمة التعليمية والتربوية المُقدمة لأهالي المحافظة، وكذا تقليل الاغتراب، حيث تنحصر الخدمات التربوية الحالية بالمنطقة في كلية التربية بجامعة جنوب الوادي في محافظة قنا.

رئيس جامعة الأقصر الرئيس عبدالفتاح السيسي التعليم الجامعى رئيس مجلس الوزراء وزير التعليم العالي كلية التربية

مواد متعلقة

محافظ الأقصر يزور دور رعاية الأيتام ومستشفى شفاء الأورمان

رئيس مدينة الأقصر يستقبل مطران الأقباط الكاثوليك للتهنئة بحلول عيد الفطر المبارك

مهرجان للهجن بمدينة العريش خلال احتفال شمال سيناء بعيدها القومى

"بيطرى الأقصر" يشكل لجنة للتأمين على الماشية والترقيم والتسجيل بلجنة التحصين

"رسـولنا قدوة لنا".. أمسيات رمضانية فى مراكز الشباب بشمال سيناء

الأكاديمية الوطنية للتدريب تختتم حلقات الموسم الأول من NTA Podcast مع ختام شهر رمضان

سكرتير عام شمال سيناء يبحث استعدادات عيد الفطر المبارك

محافظ شمال سيناء يتفقد عددا من المشروعات بالعريش والشيخ زويد ورفح

الأكثر قراءة

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان".. أحداث الحلقة 29

كسوف الشمس 8 أبريل 2024.. هل يُرى فى مصر؟

عاجل.. حركة الجهاد الإسلامى تعلن إلقاء قوات الاحتلال الإسرائيلى القبض على متحدثها الرسمى

أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 8-4-2024 فى بورصة الدواجن

الحلقة 29 من مسلسل حق عرب.. عرب السويركي يرفض صباح الجياش

الكويت.. تأجيل انعقاد أول برلمان فى عهد "مشعل الصباح" بعد اعتذار "السالم" عن رئاسة الحكومة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

فى مضارب بنى هاشم.. الملك الوصى الهاشمى: اعتزاز المخيمات الفلسطينية دليل قوة وتماسك الجبهة الداخلية الأردنية

محمد رفعت

رحمي.. !

وائل لطفي

حلويات رمضان

إبراهيم داود

وداع حازم المستكاوى صديقى النحات

محمود خليل

رمضان «ودخان البنا»

ماجد حبته

نيكاراجوا.. إسرائيل وألمانيا

نرمين يسر

جودر والحنين للحكايا

لواء.حمدى البطران

السلاح فى الصعيد

صور

كحك العيد

مباراة تعادل الأهلى وإنبى فى الدورى

كحك العيد.. متعة المصريين

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل|زلزال الغضب يهز إسرائيل.. فشل الحرب على غزة يُشعل التظاهرات ضد حكومة نتنياهو

هزيمة مُذلة أم استعداد لرفح.. أسرار الانسحاب الإسرائيلى المفاجئ من خان يونس

رغم انسحاب جيش الاحتلال.. نتنياهو يتعهد بالقضاء على حركة حماس في رفح