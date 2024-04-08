محافظ الأقصر يزور دور رعاية الأيتام ومستشفى شفاء الأورمان

تفقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، عددا من دور رعاية الأيتام بالمحافظة وتقديم التهنئة للأطفال وللعاملين بهذه الدور وتوزيع العيديات على الأطفال، وذلك بمرافقة اللواء على الشرابى، رئيس مجلس مدينة الأقصر، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعى محمد حسين بغدادى، وجمال يونان مقار، مدير إدارة الأسرة والطفولة.

واستهل محافظ الأقصر، زيارته بمؤسسة تربية البنين الإسلامية "الشبان العالمية" بمنطقة شرق السكة الحديد والتى تضم عدد 10 أولاد، وكان فى استقباله الشيخ محمد عبد الحكم، ومدير الدار ومشرفى الجمعية، كما قام المستشار مصطفى ألهم بزيارة مؤسسة الشابات المسلمات، والتى تضم 13 فتاة فى مراحل التعليم المختلفة، حيث كان فى استقباله رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشابات المسلمات ومدير الدار والمشرفات.

وأشاد المستشار مصطفى ألهم، بأعمال التطوير المنفذة بدور رعاية الأيتام مؤكدًا أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا لدور الأيتام؛ لضمان تقديم جميع أنواع الدعم اللازم لها وتوفير كل مقومات الحياة الكريمة، مشددا على توفير كل الرعاية للأيتام بدور الرعاية فى كل مدن المحافظة، موضحًا أن الاستثمار فى البشر هو الهدف الأسمى الذى تسعى إليه دائمًا الدولة المصرية.

وفى نفس السياق، زار محافظ الاقصر مستشفى شفاء الأورمان للأورام بطيبة لتهنئة الأطفال الذين يتلقون العلاج بعيد الفطر المبارك متمنيًا لهم الصحة والسلامة، وحرص محافظ الأقصر على توزيع الهدايا والألعاب على الأطفال وسط أجواء من البهجة والسعادة، مقدمًا كل الدعم لأهالى أطفال مرضى الأورام الذين أكدوا رضاهم التام على ما يقدم لأطفالهم داخل المستشفي.

ووجه، التهنئة لكل العاملين فى المستشفى مشيرًا إلى أن المستشفى هو نموذج يحتذى به فى الانضباط وفى ما يقدم من خدمات طبية مميزة ومجانية.

فيما وجه محمود فؤاد، المدير التنفيذى لمؤسسة شفاء الأورمان، الشكر لمحافظ الأقصر على مبادرته وزيارته لأطفال مستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال، مشيرًا إلى أن هذه الزيارات لها تأثير إيجابى على الأطفال المرضى؛ مما ينعكس على حالتهم الصحية وتلقيهم العلاج.

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