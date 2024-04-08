الإثنين 08 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الأقصر يزور دور رعاية الأيتام ومستشفى شفاء الأورمان

محافظ الأقصر
محافظ الأقصر

تفقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، عددا من دور رعاية الأيتام بالمحافظة وتقديم التهنئة للأطفال وللعاملين بهذه الدور وتوزيع العيديات على الأطفال، وذلك بمرافقة اللواء على الشرابى، رئيس مجلس مدينة الأقصر، ووكيل  وزارة التضامن الاجتماعى محمد حسين بغدادى، وجمال يونان مقار، مدير إدارة الأسرة والطفولة.

واستهل محافظ الأقصر، زيارته بمؤسسة تربية البنين الإسلامية "الشبان العالمية" بمنطقة شرق السكة الحديد والتى تضم عدد 10 أولاد، وكان فى استقباله الشيخ محمد عبد الحكم، ومدير الدار ومشرفى الجمعية، كما قام المستشار مصطفى ألهم بزيارة مؤسسة الشابات المسلمات، والتى تضم 13 فتاة فى مراحل التعليم المختلفة، حيث كان فى استقباله رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشابات المسلمات ومدير الدار والمشرفات.

وأشاد المستشار مصطفى ألهم،  بأعمال التطوير المنفذة بدور رعاية الأيتام مؤكدًا أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا لدور الأيتام؛ لضمان تقديم جميع أنواع الدعم اللازم لها وتوفير كل مقومات الحياة الكريمة، مشددا على توفير كل الرعاية للأيتام بدور الرعاية فى كل مدن المحافظة، موضحًا أن الاستثمار فى البشر هو الهدف الأسمى الذى تسعى إليه دائمًا الدولة المصرية.

وفى نفس السياق، زار محافظ الاقصر مستشفى شفاء الأورمان للأورام بطيبة لتهنئة الأطفال الذين يتلقون العلاج بعيد الفطر المبارك متمنيًا لهم الصحة والسلامة، وحرص محافظ الأقصر على توزيع الهدايا والألعاب على الأطفال وسط أجواء من البهجة والسعادة، مقدمًا كل الدعم لأهالى أطفال مرضى الأورام الذين أكدوا رضاهم التام على ما يقدم لأطفالهم داخل المستشفي.

ووجه، التهنئة لكل العاملين فى المستشفى مشيرًا إلى أن المستشفى هو نموذج يحتذى به فى الانضباط وفى ما يقدم من خدمات طبية مميزة ومجانية.

فيما وجه محمود فؤاد، المدير التنفيذى لمؤسسة شفاء الأورمان، الشكر لمحافظ الأقصر على مبادرته وزيارته لأطفال مستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال، مشيرًا إلى أن هذه الزيارات لها تأثير إيجابى على الأطفال المرضى؛ مما ينعكس على حالتهم الصحية وتلقيهم العلاج.

435571542_743966231210906_7583342314773917684_n
435571542_743966231210906_7583342314773917684_n
435589883_743966351210894_1157883667317007258_n
435589883_743966351210894_1157883667317007258_n
435688911_743966321210897_5757676606750542290_n
435688911_743966321210897_5757676606750542290_n
435875374_743966277877568_2970225548894995870_n
435875374_743966277877568_2970225548894995870_n
436118492_743966387877557_2163285401567269877_n
436118492_743966387877557_2163285401567269877_n
وزارة التضامن الاجتماعي المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر رئيس مجلس مدينة الأقصر مستشفى شفاء الأورمان للأورام الأسرة والطفولة

مواد متعلقة

رئيس مدينة الأقصر يستقبل مطران الأقباط الكاثوليك للتهنئة بحلول عيد الفطر المبارك

مهرجان للهجن بمدينة العريش خلال احتفال شمال سيناء بعيدها القومى

"بيطرى الأقصر" يشكل لجنة للتأمين على الماشية والترقيم والتسجيل بلجنة التحصين

"رسـولنا قدوة لنا".. أمسيات رمضانية فى مراكز الشباب بشمال سيناء

الأكاديمية الوطنية للتدريب تختتم حلقات الموسم الأول من NTA Podcast مع ختام شهر رمضان

سكرتير عام شمال سيناء يبحث استعدادات عيد الفطر المبارك

محافظ شمال سيناء يتفقد عددا من المشروعات بالعريش والشيخ زويد ورفح

الشباب والرياضة تختتم فعاليات الدورة الرمضانية لمراكز شباب شمال سيناء

الأكثر قراءة

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان".. أحداث الحلقة 29

كسوف الشمس 8 أبريل 2024.. هل يُرى فى مصر؟

أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 8-4-2024 فى بورصة الدواجن

لاعبو مصر يواسون مروان محسن فى عزاء والده بمسجد الشرطة (بث مباشر)

تصريحات العوضى الجريئة: هل تعيد الأمور إلى نصابها مع ياسمين عبدالعزيز؟ (بيانات)

أول فيديو من كسوف الشمس الكلى 2024 (بث مباشر)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

رحمي.. !

وائل لطفي

حلويات رمضان

إبراهيم داود

وداع حازم المستكاوى صديقى النحات

محمود خليل

رمضان «ودخان البنا»

ماجد حبته

نيكاراجوا.. إسرائيل وألمانيا

نرمين يسر

جودر والحنين للحكايا

لواء.حمدى البطران

السلاح فى الصعيد

ماجد حبته

وعود وتعهدات ليلة القدر

صور

كحك العيد.. متعة المصريين

صلاة التروايح من الجامع الأزهر

مباراة الزمالك وفيوتشر فى بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل|زلزال الغضب يهز إسرائيل.. فشل الحرب على غزة يُشعل التظاهرات ضد حكومة نتنياهو

هزيمة مُذلة أم استعداد لرفح.. أسرار الانسحاب الإسرائيلى المفاجئ من خان يونس

رغم انسحاب جيش الاحتلال.. نتنياهو يتعهد بالقضاء على حركة حماس في رفح